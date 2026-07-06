ABD Başkanı Donald Trump, yarın Türkiye'de gerçekleşecek NATO Zirvesi için Ankara'ya gelecek. Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump, 17 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek olan ilk ABD Başkanı olacak. Türkiye'ye resmi ziyaret kapsamında gelen son ABD Başkanı 2009 yılında Barack Obama olmuştu.

7 Temmuz (yarın) günü TSİ 14.15 civarı Ankara'ya gelmesi planlanan Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanması bekleniyor. Resmi karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Ankara’da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD… — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 6, 2026

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını belirtti.

Duran, görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

İki liderin görüşmesinin ana gündeminin Türkiye-ABD ilişkileri, F-35, KAAN savaş uçağı motorları, Suriye, İran, Gazze ve savunma sanayii gibi konular olması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlerde ABD yönetiminin Türkiye'nin yerli KAAN savaş uçaklarında kullanılacak F110 motorlarının Türkiye'ye satışına izin vermeyi planladığı yazılmıştı.