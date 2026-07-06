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        Haberler Gündem Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı

        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı

        Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gürlek, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığını hatırlattı.

        Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin, ülkenin demokratik olgunluğunun ve şeffaflığının bir göstergesi olduğuna işaret ederek, "Buna karşılık devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine ya da lobi faaliyetlerine göre değil, Anayasa'ya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerlediğinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

        "Buradan açıkça ifade ediyorum, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve dışarıdan demokrasi dersi vermeye çalışan çevrelere karşı milli iradesini koruyarak bugünlere gelmiştir. Türkiye, kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz."

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