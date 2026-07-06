Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi: Anlaşma tamam!
Beşiktaş, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Başakşehir ile Doğan Alemdar transferinde anlaşmaya vardı.
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:40 Güncelleme:
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Kaleci transferinde Alexander Nübel için geri sayıma geçen Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına da önemli bir adım attı.
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Siyah-Beyazlılar, Doğan Alemdar için Başakşehir ile her konuda anlaşma sağladı.
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4 senelik sözleşme imzalayacak olan Doğan Alemdar kısa süre içinde Beşiktaş'ın Slovakya kampına dahil olacak.
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İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden milli kaleci, Başakşehir'de sadece 3 maça çıktı ve kalesinde 6 gol gördü.
23 yaşındaki kaleci, 2025 yılında Rennes kulübünden 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.
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