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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi: Anlaşma tamam!

        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi: Anlaşma tamam!

        Beşiktaş, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Başakşehir ile Doğan Alemdar transferinde anlaşmaya vardı.

        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:40 Güncelleme:
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        Kaleci transferinde Alexander Nübel için geri sayıma geçen Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına da önemli bir adım attı.

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        Siyah-Beyazlılar, Doğan Alemdar için Başakşehir ile her konuda anlaşma sağladı.

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        4 senelik sözleşme imzalayacak olan Doğan Alemdar kısa süre içinde Beşiktaş'ın Slovakya kampına dahil olacak.

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        İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden milli kaleci, Başakşehir'de sadece 3 maça çıktı ve kalesinde 6 gol gördü.

        23 yaşındaki kaleci, 2025 yılında Rennes kulübünden 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu.

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