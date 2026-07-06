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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Alexander Nübel'de mutlu son: Beşiktaş, Bayern Münih ile anlaştı!

        Alexander Nübel'de mutlu son: Beşiktaş, Bayern Münih ile anlaştı!

        Beşiktaş, 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı. Alman kalecinin çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor.

        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:05 Güncelleme:
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        Kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde sona geldi.

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        Siyah-beyazlılar, Alexander Nübel için Bayer Münih ile 5+5 Milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

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        Alexander Nübel'in Çarşamba günü İstanbul’da olması bekleniyor.

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        Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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        Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren 29 yaşındaki Alexander Nübel, 46 resmi maçta forma giydi.

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        Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.

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