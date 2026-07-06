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        Haberler Dünya Diplomasi Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi

        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da konaklayacağı otelde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Rezervasyonlar kapatılırken, otel çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çeşitli liderlerle görüşmesi beklenirken, konaklamasına ilişkin dikkat çeken güvenlik protokolleri de gündemde.

        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:32 Güncelleme:
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        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği Ankara ziyareti sırasında Söğütözü'ndeki bir otelde konaklayacağı öğrenildi. Zirvenin düzenleneceği alana yaklaşık 3,5 kilometre mesafedeki otelde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

        Habertürk Ankara Muhabari Buse Gençtürk'ün haberine göre; otelin, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yakın konumda bulunmasının, ABD Gizli Servisi ile diplomatik misyon arasındaki koordinasyonu kolaylaştıracağı değerlendiriliyor. Trump'ın otele giriş yapmasının ardından keskin nişancı ekiplerinin de belirlenen noktalarda görev alacağı belirtiliyor.

        Trump'ın konaklayacağı otelin rezervasyonları günler öncesinden durdurulurken, Türkiye Emniyet Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı ve Özel Harekat ekipleri güvenlik hazırlıklarını tamamladı. Otel çevresine X-ray kontrol noktaları kuruldu, bazı güzergâhlarda ise trafik akışı kısıtlandı.

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        ABD Başkanı Trump'ın yarın saat 14.15'te Ankara'ya ulaşması bekleniyor. Esenboğa Havalimanı'nda karşılanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmesi planlanıyor. Trump'ın ziyaret programı kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile de görüşmesinin beklendiği ifade ediliyor.

        Öte yandan, güvenlik protokolü kapsamında Trump'ın konaklayacağı katta olağanüstü tedbirler uygulanacağı belirtiliyor. İddialara göre, DNA örneği elde edilmesini engellemeye yönelik özel bir tuvalet sistemi kullanılacak, yiyecek ve içecekler sıkı güvenlik prosedürlerinden geçirilerek hazırlanacak. Ayrıca Trump'ın konaklayacağı odanın bir üstü ve bir altındaki odaların boş bırakılacağı, odadaki camların ise kurşun geçirmez özellikte olduğu belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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