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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde, NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 18:47 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü

        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin hayırlara vesile olması dileğini ifade ederken, Türkiye’nin Zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Zirvesi’nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii iş birliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu.

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