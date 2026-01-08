Yeni sorunlu kuşak belirlendi
Yıllardır alkol, madde kullanımı ve korunmasız cinsel hayat gibi davranışlar gençlerle ilişkilendirilir. Ancak güncel verilere göre bu davranışlar artık 55 yaş üstüyle ilişkili. Günümüzde yaşlıların daha aktif bir sosyal ve cinsel hayatı var. Gençler temkinli yaşarken, yaşlılar riskli bir hayat tercih ediyor. Görünüşe göre roller değişti. Ancak uyaralım; The Economist'te yer alan haberdeki istatistiklerin ve araştırmaların ülkemizle alakası yok.
The Economist’in haberinde 55 yaşın üzerinde 75 yaşın altında olan baby boomers ve X kuşağı, yeni sorunlu kuşak olarak tanımlandı. Peki neden? Bu yaş aralığı emekli olduktan sonra genel nüfusa göre tehlikeli düzeyde alkol ya da uyuşturucu tüketme eğilimine girmiş. Amerika, İspanya, İngiltere, Fransa, Avustralya, Japonya gibi zengin ülkelerin hepsinde benzer eğilimler gözleniyor.
Biraz istatistiklere göz atalım
Zengin ülkelerde 55 yaş üstü nüfus artıyor. Örneğin İngiltere'de bu nüfus, toplam nüfusun beşte birinden fazlasını oluşturuyor. Görünen o ki emekli olduktan sonra bu yaşlı nüfus eğlencenin ucunu kaçırmaya başladı. Anket şirketi Gallup'a göre Amerika'da son 20 yılda alkollü içecek ve zararlı madde kullanımı 18-34 yaş arası kişiler arasında %72'den %62'ye düşerken, 55 yaşın üstündekiler arasında %49'dan %59'a yükselmiş. 2022 yılında Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre gençler daha az alkol tüketme eğilimindeyken yaşlılar arasında riskli alkol tüketimi önemli ölçüde artmış. Fransa'da ülke genelinde alkol tüketimi azalmış ancak alkolü en çok bırakanlar gençlermiş. İspanya'da 55-64 yaş arası uyuşturucu kullanan kişilerin oranı 15 yılda tam 8 kat artmış. Liverpool Üniversitesi'nden Fiona Measham isimli akademisyen, İngiltere'de festival kültürüne dönen 55 yaş üstü insanlar arasında uyuşturucu kullanımının arttığını bildiriyor.
Gençler temkinli, 55 yaş üstü ise korkusuz bir nesil
Günümüzde gençler telefonlarından kafalarını kaldırmıyor, bağımlı hale gelmiş durumdalar. Önceki nesillere göre daha kaygılılar, asosyaller; dolayısıyla daha ürkek ve temkinli bir hayat tercih ediyorlar. Dışarı çıkıp alkol ya da zararlı madde kullanmaları ya da partileme olasılıkları yaşlılara göre daha düşük kalıyor. Oysa ailenin büyükleri, genel olarak, gençliklerini daha sosyal ortamlarda geçirmiş, hayatı ekran başında değil de sokakta öğrenmiş, dünyayı keşfetmek için daha cesur adımlar atmış, daha erken olgunlaşmış, güvence ve birikim sağlamak için çok çalışmış bir nesil.
55 yaş üstünü bu kadar pervasız yapan şey nedir?
Boomer neslinin davranışları, şaşırtıcı derecede sakin olan çocuklarının davranışlarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Bunun pek çok sebebi var: Emekliler, zamanları var, ev sahibi olmuşlar, varlıklılar, eğlenmek istiyorlar, uzun yaşıyorlar. Ayrıca ya hiç evlenmemişler ya da istatistiklere göre çoğu emekli olduktan sonra, yani evlendikten yaklaşık 20 yıl sonra boşanmış. Son 10 yılda doğum oranları düştüğü için bu insanların çocuğu ya da torunu olmadığını söyleyebiliriz. Yani torun bakmak zorunda da değiller. Sorumlulukları az. Gençlik alışkanlıklarını emekliliklerinde devam ettirmek istiyorlar.
Gençler bilgi veya tavsiye arıyor yaşlılar ise buna ihtiyaçları olmadığını düşünüyor
Gençlerin pervasızlaşması genellikle sosyal çöküşün bir sembolü olarak görülür. Yaşlanan ebeveynlerin alkolik olmasından ise genelde pek endişe duyulmaz. Ancak ileri yaşta madde kullanımı ölüm riskini artırıyor. Enfeksiyon ve erken ölüm bariz sorunlardan sadece birkaçı. Yeni sorunlu kuşağın 55 yaş üstü olmasının başka sebepleri de var; örneğin siyasi şiddete daha yatkınlar. ABD ve Avrupa’da tutuklanan ve hüküm giyen yaşlıların oranında artış gözleniyor. Yaşlandıkça insanlar her zaman daha karamsar hale gelir. Dahası, bazı daha somut veriler boomers neslinin (ve X neslinin) özünde mutsuz bir nesil olduğunu gösteriyor.