        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!

        Ankara'nın Mamak ilçesinde, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu annesiyle yaşadığı evde boğularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Orhan K. ile Esra Muratoğlu'nun annesi 48 yaşındaki Çilem Y. gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:43
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Ankara'da olay, sabah saatlerinde Esra Murtaoğlu'nun (28) annesi Çilem Y. (48) ile oturduğu Mamak ilçesindeki evde meydana geldi.

        ESRA TARTIŞMA SIRASINDA BOĞULDU

        DHA'daki habere göre Esra Muratoğlu, evde bilinmeyen bir nedenle annesi Çilem Y. ve Orhan K. (34) ile tartıştı. Muratoğlu, tartışma sırasında boğuldu.

        CANSIZ BEDENİ EVDEN ÇIKARILDI

        İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde evde yapılan inceleme sonrası Muratoğlu'nun cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Muratoğlu'nun cansız bedeni evden çıkarılırken teyzesi baygınlık geçirdi.

        ANNESİ VE GENÇ KADININ SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

        Olayla ilgili Çilem Y. ile Esra Murtaoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan K. yakalanarak, gözaltına alındı.

        "SESSİZ, SAKİN BİR AİLEYDİ"

        Olayın yaşandığı apartmanda oturan Alpay Karagöz, anne ve kızının evde yalnız yaşadığını söyleyerek, "Herhangi bir ses olayları da yoktu. Sessiz sakin bir aileydi. Çok üzüldük, böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Şok olduk" dedi.

        ÜÇ ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINDA

        Öte yandan hayatını kaybeden Esra Muratoğlu'nun 3 çocuğu olduğu ve çocukların devlet korumasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Yürekleri ısıtan görüntüler: Polis kalkanı bebeği ve annesini fırtınadan böyle korudu

         İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan anne ve bebeği, yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayınca yardımlarına o sırada nöbet tutan Çevik Kuvvet Polisi koştu. Polisin anne ve bebeğinin etrafında kalkan olduğu anlar kameraya yansıdı.

