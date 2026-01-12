Habertürk
Habertürk
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da, teyzesi 70 yaşındaki Binnaz Eriş'i öldürüp, cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe veren kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., adliyeye sevk edildi. İ.Ç.'nin olayın ardından yas evine gelip ağladığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:34
        Tekirdağ'da olay, 9 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        CESEDİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre Binnaz Eriş'in (70) yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp, içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

        İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Binnaz Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Eriş'in, boğaz ve karın bölgesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

        YEĞENİ VE YEĞENİNİN EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Süleymanpaşa Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı.

        BOĞAZINI KESİP KARNINDAN BIÇAKLADI

        Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin, evine gittiği teyzesi Binnaz Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paralar ile Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi.

        1 MİLYON TL DEĞERİNDE ALTIN VE PARAYI ALDI

        İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu da okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

        TEKRAR EVE GİDİP KOLONYA İLE YAKTI

        İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Binnaz Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi.

        CENAZEDE GÖZYAŞI DA DÖKTÜ

        Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. Cinayet şüphelisi İ.Ç. ile eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

