Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Genç kadın sevgilisini banyoda katletti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!

        Kayseri'de, 34 yaşındaki F.Z. isimli kadın, evinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 20 yaşındaki erkek arkadaşı S.C.'yi banyoda bıçakladı. Ağır yaralanan S.C., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. F.Z., polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 08:46 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de kan donduran olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak’taki 5 katlı binada meydana geldi.

        İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA ve İHA'daki habere göre bir binanın teras katında F.Z. (34) isimli kadın ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLA YARALADI

        Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Z., erkek arkadaşı S.C.’yi banyoda bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        KADIN GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli F.Z., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        #kayseri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız