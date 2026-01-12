Kayseri'de kan donduran olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak’taki 5 katlı binada meydana geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA ve İHA'daki habere göre bir binanın teras katında F.Z. (34) isimli kadın ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLA YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Z., erkek arkadaşı S.C.’yi banyoda bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli F.Z., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.