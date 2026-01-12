Kim gelecekten geliyor? Cevabını düşünürken uykusuz kalabilirsiniz! İşte birbirinden zorlayıcı bilemeceler
Hızlı düşünenler kazanıyor! Dikkatinizi, mantığınızı ve problem çözme becerinizi sınamaya hazır olun. Bu bilmeceler, hem beyninizi çalıştıracak hem de alışılmış düşünme kalıplarının dışına çıkmanızı sağlayacak. Bakalım soruların kaçını ilk denemede çözebileceksiniz?
Beyin jimnastiğine var mısınız? Eğlenceli ama bir o kadar da zorlayıcı bu bilmeceler, zihinsel reflekslerinizi test ederken keyifli dakikalar sunuyor. Cevapları görünce “Nasıl da aklıma gelmedi!” demeye hazır olun!
1. soru: Bu görselde dönemine göre gelecekten birisi yer alıyor, sizce hangisi?
Cevap: Arkada suyu taşıyan iki erkekten sağda olan gelecekten geliyor. Odunu taşımadığı diğer elinde bir el feneri var.
2. soru: Diyelim ki canavarların yaşadığı çok derin ve karanlık bir çukura düştünüz. Sadece 3 iksiriniz var; biri sizi büyütüyor, biri size kanat verir ve biri de sizi görünmez yapar. Hangisini seçersiniz?
Cevap: Eğer büyürseniz çukurdan çıkamazsınız, kendinizi görünmez yaparsanız canavarlar yine de kokunuzu alıp size saldırabilir. Bu durumda doğru seçenek size kanat veren iksiri içip uçarak kaçmanız olacaktır.
3. soru: Görseldeki hırsız kim?
Cevap: En sağda duran kadın hamile değil, karnında ekmek var dolayısıyla hırsız o.
4. soru: Görseldeki yanlışlık nedir?
Cevap: Görseldeki 3 ve 18 rakamları aşağıya bakıyor yani ters asılmış.
5. soru: Kadın kendi evinden çıktığı halde polis memuru neden kadını hırsızlık suçundan tutukladı?
Cevap: Kadın evinden çıktığını söylemesine rağmen ayak izleri onun camdan izinsiz giriş yaptığını gösteriyor, dolayısıyla evin gerçek sahibi değil.
6. soru: Dedektifin kaçmasına nasıl yardım edilebilir?