        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Zeytinburnu’nda siteye bırakılan kargo paketi patladı: 2 yaralı

        İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin danışma masasına bırakılan kargo paketi patladı. Patlamada danışmadaki 2 kişi yaralandı. Paketin içeriğinde ne olduğu öğrenilemedi

        Giriş: 11.01.2026 - 17:19 Güncelleme: 11.01.2026 - 17:19
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Zeytinburnu’nda bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketi, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Danışmada bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa süre sonra patladı.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Patlama üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın ardından hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        Patlamanın yaşandığı site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptı. Patlamanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        Bakan Yerlikaya: 34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: 34 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. (DHA)

