İstanbul’da 2004 yılında işlenen kasten öldürme suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından da aranan Zeynep K., asayiş ekiplerinin çalışmasıyla Kartal’da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlü şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan çalışmalarda, 2004 yılında İstanbul’da meydana gelen kasten öldürme suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2011 yılından bu yana aranan Zeynep K.’nın izine ulaşıldı.

15 YILDIR ARANIYOR

Hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan Zeynep K., yaklaşık 15 yıldır firari durumdaydı. Yapılan çalışmalar sonucunda Zeynep K.’nın Kartal’da gizlendiği adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla Zeynep K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan Zeynep K., gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından adli mercilere götürüldü.