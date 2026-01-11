Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın Kartal'da yakalandı | Son dakika haberleri

        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın Kartal'da yakalandı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında işlenen bir cinayetin hükümlüsü olan kadını Kartal'da yakaladı. Kartal'da yakalanan Zeynep K.'nin 2011'den bu yana Interpol tarafından da arandığı öğrenildi.

        Giriş: 11.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 11.01.2026 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul’da 2004 yılında işlenen kasten öldürme suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından da aranan Zeynep K., asayiş ekiplerinin çalışmasıyla Kartal’da yakalandı.

        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlü şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan çalışmalarda, 2004 yılında İstanbul’da meydana gelen kasten öldürme suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2011 yılından bu yana aranan Zeynep K.’nın izine ulaşıldı.

        15 YILDIR ARANIYOR

        Hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunan Zeynep K., yaklaşık 15 yıldır firari durumdaydı. Yapılan çalışmalar sonucunda Zeynep K.’nın Kartal’da gizlendiği adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla Zeynep K. yakalanarak gözaltına alındı.

        Yakalanan Zeynep K., gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından adli mercilere götürüldü.

        99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı Nedir?

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çetiner Çetin, Suriye ordusunun kontrolü ele aldığı Halep'ten bildiriyor

        Habertürk'ten Çetiner Çetin, Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye düzenlediği nokta operasyonla kontrolü ele geçirdiği Halep'ten bildiriyor

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "İsrail yüksek alarmda"
        "İsrail yüksek alarmda"
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Esir liderler
        Esir liderler
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Derbilerde 'Buruk'
        Derbilerde 'Buruk'
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı