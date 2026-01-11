Spor yazarları Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferini değerlendirdi: Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!

"YILIN İLK ŞAMPİYONU"

İBRAHİM YILDIZ: Aslında, Fenerbahçe’nin kazanmasında ki en önemli etken orta sahasının gücüydü. Galatasaray orta sahasına göre daha iyiydiler. Fenerbahçe ilk yarı topa daha çok hakim oldu. İyi akınlar geliştirdiler. Çok pozisyona girdiler. Topları kazandılar. Hızlı hareket ettiler. Her alanda baskı kurdular. Galatasaray oyun kurmakta zorlandı. Baskıyı kıramadı. Orta sahası vasattı. 2-0’lık galibiyetin ardından topu rakibe bırakmaları bir taktikti. Çok adamla savunma yaparak, Galatasaray’ın gol ayaklarına izin vermediler. Barış tek başına bir şeyler yapmak istedi. Yalnız kaldı. Sane, Yunus oyun içinde kayboldular. Şurası bir gerçek ki, Icardi bir Osimhen değil. Çakılı santrafor. Beklediği toplar gelmedi. Bu nedenle rakip savunmayı zorlayamadı. Tüm maç boyunca duran bir topa kafa vuruşu vardı. Hepsi bu kadar. Okan Buruk, Icardi’yi oynatmak zorundaydı. Elinde başka bir isim yok. Ya da, farklı bir sistem deneyebilirdi. Icardi’li Galatasaray eksik kaldı. İkinci yarı topla daha çok oynayan Sarı-Kırmızılı takım istediği pozisyonlara giremedi. Neredeyse, gol pozisyonu yaratamadan bir maç oynadılar. (Habertürk)