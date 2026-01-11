Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferini değerlendirdi: Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti! - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferini değerlendirdi: Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!

        Spor yazarları, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip şampiyon olan Fenerbahçe'yi köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 09:59 Güncelleme: 11.01.2026 - 09:59
        1

        "FENERBAHÇE ÇOK TAKIMIN BAŞINI YAKAR"

        ERMAN TOROĞLU: "Fenerbahçe, her şeyiyle doğru işler yaparak Galatasaray'ı yendi. 90 dakika boyunca Fenerbahçe, Galatasaray'a istediğini yaptı. Çok akıllı oynadılar. Galatasaray'ın üstüne fazla gitmediler. Çünkü Galatasaray'ın üstüne gidersen senin arka tarafına çok iyi sarkar. O alanı Galatasaray'a bırakmadılar. Ligde oynanacak ikinci yarı maçlarında Fenerbahçe çok takımın başını yakar. Fenerbahçe akıllanmış, nokta transferler yapmaya başlamış. Samsun'dan alınan Musaba, çabuk ve süratli adam. Yeni alınan Fransız orta saha Guendouzi çabuk adam. Zaten kadroda olan Kerem çabuk adam. Duran da öyle... Bu adamlar Türkiye Ligi'nde çok etkili olurlar. Bizim lig ağır oynanıyor. Süratli ve çabuk adamlar kilitleri çabuk açarlar. Fenerbahçe, bunun meyvelerini toplar. (Sözcü)

        2

        "PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK F.BAHÇE'YE GEÇTİ"

        ERCAN TANER: "Tedesco'nun uzun vadede Fenerbahçe'ye neler getireceğini bilmem için astrolog olmam gerekiyor ama şu an için gerçek olan şu; Jose Mourinho'nun 'Önce defansif oynamalıyız' felsefesinden hücumu öncelikli hale döndürmek, çok önemli gelişme. Mesela birçok teknik adam, yeni gelmiş Guendouzi'yi hemen takıma koyma konusunda ikilem içinde kalabilir. Tedesco onu oynattı ve Guendouzi nefis bir gol attı. O da Musaba gibi sanki yıllardır Fenerbahçe forması giyiyor gibiydi. Süper Kupa'daki derbinin sonunda şöyle bir gerçek ortaya çıktı: Lig yarışında psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti" (Sözcü)

        3

        "SAHAYA KALPLERİNİ KOYUP KARŞILIĞINI ALDILAR"

        İLKER YAĞCIOĞLU: "Fenerbahçe derbiyi derbi gibi oynadı. Fenerbahçeli futbolcular her ikili mücadeleye sanki final mücadelesiymiş gibi girdiler, her topa son topmuş gibi müdahale ettiler ve Galatasaray'ın bütün planlarını bozdular. Bu tip maçlar taktik, teknik bir tarafa kalple oynanan ve kalple kazanılan maçlardır. Fenerbahçeli oyuncular da dün sahaya kalplerini koyup karşılığını aldı." (Takvim)

        4

        "FENERBAHÇE'YE ÇAĞ ATLATTI"

        ZEKİ UZUNDURUKAN: "Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ilk dakikadan son dakikaya kadar üstün oynayan taraftı. Sarı-lacivertliler, hem çok iyi savunma yaptılar, hem de çok etkili hücum aksiyonları geliştirdiler. Tedesco, kısa sürede Fenerbahçe'ye futbol olarak çağ atlattı. Emek, alın teri ve takım bütünlüğü, Fenerbahçe'yi nerelerden nerelere getirdi. Belki de bu kenetlenme, sezon sonunda şampiyonluğu getirecek." (Fotomaç)

        5

        "FENERBAHÇE LİGİN PATRONU OLDU"

        GÜRCAN BİLGİÇ: "Okan hocanın lige ambargo koyan ön taraf baskısını, kırdılar; geçtiler. Duran toplar dışında kendi ceza alanlarında topa değdirmediler. Buruk ve ekibi, hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Kimin daha iyi hazırlandığı, istediği, farkını ve kalitesini koyduğunu gördük. Fenerbahçe sadece kupayı kazanmadı, bu galibiyet ile ligin patronu da oldu." (Sabah)

        6

        "YILIN İLK ŞAMPİYONU"

        İBRAHİM YILDIZ: Aslında, Fenerbahçe’nin kazanmasında ki en önemli etken orta sahasının gücüydü. Galatasaray orta sahasına göre daha iyiydiler. Fenerbahçe ilk yarı topa daha çok hakim oldu. İyi akınlar geliştirdiler. Çok pozisyona girdiler. Topları kazandılar. Hızlı hareket ettiler. Her alanda baskı kurdular. Galatasaray oyun kurmakta zorlandı. Baskıyı kıramadı. Orta sahası vasattı. 2-0’lık galibiyetin ardından topu rakibe bırakmaları bir taktikti. Çok adamla savunma yaparak, Galatasaray’ın gol ayaklarına izin vermediler. Barış tek başına bir şeyler yapmak istedi. Yalnız kaldı. Sane, Yunus oyun içinde kayboldular. Şurası bir gerçek ki, Icardi bir Osimhen değil. Çakılı santrafor. Beklediği toplar gelmedi. Bu nedenle rakip savunmayı zorlayamadı. Tüm maç boyunca duran bir topa kafa vuruşu vardı. Hepsi bu kadar. Okan Buruk, Icardi’yi oynatmak zorundaydı. Elinde başka bir isim yok. Ya da, farklı bir sistem deneyebilirdi. Icardi’li Galatasaray eksik kaldı. İkinci yarı topla daha çok oynayan Sarı-Kırmızılı takım istediği pozisyonlara giremedi. Neredeyse, gol pozisyonu yaratamadan bir maç oynadılar. (Habertürk)

