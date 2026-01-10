Habertürk
        Tedesco: Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!

        Tedesco: Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.01.2026 - 22:40 Güncelleme: 10.01.2026 - 22:40
        1

        Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

        2

        "BU TARAFTARIN HOCASI OLMAK BÜYÜK BİR ZEVK VE ONUR"

        "Tabii ki çok mutluyum. Biz güçlü bir takımız ve birlikte daha güçlü hale geliyoruz. Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Sahada savaşan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü! Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur."

        3

        "3-4 GOL ATABİLİRDİK"

        "Adım adım ilerlemeliyiz. Bugün bu kupayı kutlayacağız. Bizim için bir motivasyon olacak. Oyuncuların galibiyetler almasına ve özgüvene ihtiyacımız var demiştim ilk geldiğimde. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, etkileyici bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kupayla birlikte bu da benim için önemli. 3-4 gol atabilirdik. Bu da beni mutlu eden bir etken."

        4

        "SAKATLARIN DURUMUNA BAKACAĞIZ"

        "Sakat oyuncuların durumuna bakacağız. Levent bugün sekiyordu. Durumuna bakacağız çünkü başka sol bekimiz yok. Gördüğünüz gibi teknik direktörler bir sonraki antrenmanı ve maçı düşünür."

        5

        "GUENDOUZI SANKİ 8 AYDIR BURADA GİBİYDİ"

        "Matteo Guendouzi'nin nasıl oynadığını gördünüz, oyuna çok büyük karakter koydu. Sanki 8 aydır burada gibiydi."

        6

        "BU KEZ ATAMADI, MUTLUYUM"

        "Leroy Sane, Almanya'da oynadığımız her maçta bana gol attı. Bu kez gol atamadığı için mutluyum."

        7

        FRED İÇİN AÇIKLAMA!

        "Fred üç maç ceza alacak ne yaptı, bilemiyorum."

        8

        AYRILIKLAR İÇİN AÇIKLAMA

        "Musaba ve Guendouzi çok hızlı bir şekilde takıma katıldı. Takımdan ayrılacak oyuncular için de bu kadar hızlı karar verecek misiniz?"

        Domenico Tedesco: "Tabii ki kadronuzda az oyuncu olması iyi değildir ama çok oyuncu olması da iyi değildir. Oyunculara karşı adil olmamız gerekiyor. Bazı oyuncular forma giymeyi hak ediyorlar. Bir sonraki adım için oynamaları gerekiyor ama yeteri kadar süre bulamayabiliyorlar. Bizim bunu analiz etmemiz gerekiyor. Bunu konuşuyoruz zaten ama bu kararı vermek zaman alabiliyor. Oyuncu için doğru kararı vermek zaman alabiliyor. Net olan, eğer oyuncular, burası dışında bir çözüm bulamazlarsa onların her zaman evi burası. Bizler de onların yanındayız. Önemli olan bu. Oyuncunun yaşının ve adının önemi yok. Onların evi burası. Her zaman yanlarında olmalıyız. Eğer oyuncular gitmek için bir çözüm bulamıyorsa, antrenmanlarını yapar, alabildiği kadar süre alır ve bizler de yanında oluruz."

