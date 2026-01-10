Tedesco: Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!

AYRILIKLAR İÇİN AÇIKLAMA

"Musaba ve Guendouzi çok hızlı bir şekilde takıma katıldı. Takımdan ayrılacak oyuncular için de bu kadar hızlı karar verecek misiniz?"

Domenico Tedesco: "Tabii ki kadronuzda az oyuncu olması iyi değildir ama çok oyuncu olması da iyi değildir. Oyunculara karşı adil olmamız gerekiyor. Bazı oyuncular forma giymeyi hak ediyorlar. Bir sonraki adım için oynamaları gerekiyor ama yeteri kadar süre bulamayabiliyorlar. Bizim bunu analiz etmemiz gerekiyor. Bunu konuşuyoruz zaten ama bu kararı vermek zaman alabiliyor. Oyuncu için doğru kararı vermek zaman alabiliyor. Net olan, eğer oyuncular, burası dışında bir çözüm bulamazlarsa onların her zaman evi burası. Bizler de onların yanındayız. Önemli olan bu. Oyuncunun yaşının ve adının önemi yok. Onların evi burası. Her zaman yanlarında olmalıyız. Eğer oyuncular gitmek için bir çözüm bulamıyorsa, antrenmanlarını yapar, alabildiği kadar süre alır ve bizler de yanında oluruz."