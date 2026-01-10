İran ordusundan gösterilere ilişkin “ulusal çıkarları koruyacağız” mesajı

İran devlet televizyonuna göre İran ordusu, ülkede yaşanan protestolar ve son zamanlarda artan şiddet eylemlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin gerekliliğine vurgu yapılırken, İran ordusunun diğer silahlı kuvvetlerle birlikte “ulusal çıkarları, stratejik altyapıları ve kamu mallarını güçlü bir şekilde koruyacağı” mesajı verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün düşman farklı taktiklerle kamu düzenini bozarak ülkede güvensiz bir ortam yaratmaya çalışıyor. 12 günlük savaşta çocukların kanı eline bulaşan düşman, İran halkını koruma bahanesiyle yeni fitne çıkarmaya çalışıyor."

İran son olarak, bugün Tahran'da "100 silahlı protestocuyu" tutukladığını duyurdu.

ABD: İranlı protestocuları destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve günlerdir süren gösterilerde, "ABD yönetiminin İran halkını desteklediğini" açıkladı.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran genelinde devam eden protestolara ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında Rubio, "ABD, İran'ın cesur halkını destekliyor." ifadesini kullandı.