        Haberler Dünya İran ordusundan gösterilere ilişkin “ulusal çıkarları koruyacağız” mesajı | Dış Haberler

        İran ordusundan gösterilere ilişkin “ulusal çıkarları koruyacağız” mesajı

        İran ordusu, artan şiddet eylemleri karşısında "ulusal çıkarları koruyacağız" mesajı verdi. Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı. İran yöetimi ayrıca, silahlı olduğu iddia edilen 100 protestocunun bugün başkent Tahran'da tutuklandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı İranlı protestocuların yanında olduklarını söylerken, Elon Musk'ın sahibi olduğu X, İran bayrağını Şah Rıza Pehlevi döneminin bayrağına dönüştürdü.

        Giriş: 10.01.2026 - 12:17 Güncelleme: 10.01.2026 - 13:55
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran devlet televizyonuna göre İran ordusu, ülkede yaşanan protestolar ve son zamanlarda artan şiddet eylemlerine ilişkin açıklama yayımladı.

        Açıklamada, İran halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin gerekliliğine vurgu yapılırken, İran ordusunun diğer silahlı kuvvetlerle birlikte “ulusal çıkarları, stratejik altyapıları ve kamu mallarını güçlü bir şekilde koruyacağı” mesajı verildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün düşman farklı taktiklerle kamu düzenini bozarak ülkede güvensiz bir ortam yaratmaya çalışıyor. 12 günlük savaşta çocukların kanı eline bulaşan düşman, İran halkını koruma bahanesiyle yeni fitne çıkarmaya çalışıyor."

        İran son olarak, bugün Tahran'da "100 silahlı protestocuyu" tutukladığını duyurdu.

        ABD: İranlı protestocuları destekliyoruz

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve günlerdir süren gösterilerde, "ABD yönetiminin İran halkını desteklediğini" açıkladı.

        Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran genelinde devam eden protestolara ilişkin paylaşım yaptı.

        Paylaşımında Rubio, "ABD, İran'ın cesur halkını destekliyor." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, gösterileri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." demişti.

        X, İran bayrağını değiştirdi

        ABD merkezli X sosyal medya platformu, bir kullanıcının talebi üzerine platformun web sürümünde yer alan İran bayrağını, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan bayrakla güncelledi.

        X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, platformda bir kullanıcının İran bayrağı emojisinin değiştirilmesi talebine yanıt verdi.

        Bier, verdiği yanıtta, İran'ın güncel bayrağının, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan "Aslan ve Güneş" bayrağına çevrileceğini belirtti.

        Söz konusu yanıttan saatler sonra platformun web sürümünde, İran bayrağının güncellendiği görüldü.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

