Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
KURTULUŞ PROJESİ
(Andy Weir)
2015 yılında Ridley Scott'ın yönettiği Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı 'Marslı' filminin uyarlandığı aynı adlı kitabın yazarı Andy Weir'ın yeni kitabı 'Kurtuluş Projesi' İthaki Yayınları'ndan çıktı. Ryland Grace insanlığın son çaresi olarak yola çıkan bir mürettebattan hayatta kalan tek kişi... ve hedefine ulaşamazsa Dünya yok olacak... Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin'in "Tehlike altındaki iki dünyası, işinin ehli bir adamı, işinin ehli bir uzaylısı, çözümlenmesi gereken bir sürü bilimsel sorunu ve meçhule giden insanlığıyla bu kitapta benim gibi eski usul bilimkurgu sevenler için her şey mevcut. Bilimkurgumda bol bol bilim olsun diyenlerdenseniz Andy Weir sizin için biçilmiş kaftan" diye övdüğü kitabın Phil Lord ve Chris Miller'in yönetmenliğinde Ryan Gosling'in oynadığı filmi de Mart ayında sinemalara gelecek.
KÜÇÜK ÜLKENİN KAPLANLARI
(Juhea Kim)
1917’de, işgal altındaki Kore’nin karlı dağlarında ailesinin karnını doyurmak için avlanan bir avcı, genç bir Japon subayını ve birliğini kaplan saldırısından kurtarır. Bu karşılaşma yarım asır sürecek, onlarca insanın kaderini etkileyecek olaylar silsilesinin başlangıcı olur. Öte yandan henüz küçük bir kız olan Jade, hizmetçilik yapmak için kapısını çaldığı Madam Silver’ın kurtizanlık okulunda bulur kendini. Bu sırada sokaklarda dilencilik ve yankesicilikle hayatta kalmaya çalışan öksüz bir çocukla, JungHo’yla tanışacaktır. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan; PyongYang’ın şaşaalı kurtizan okulu odalarından günbegün modernleşen Seul’ün göz alıcı kafelerine, kuzey rüzgârlarının estiği ormanlardan Mançurya’nın savaş meydanlarına uzanan Küçük Ülkenin Kaplanları, kendilerinin ve uluslarının kaderini ellerine almaya çalışan birbirinden renkli karakterlerin etkileyici hikâyesini ilmek ilmek dokuyor.
BİR KIYIDA
(Fadime Uslu)
Fadime Uslu’nun yeni öykü kitabı Bir Kıyıda Can Yayınları etiketiyle raflarda… Uslu kitapta herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği, kendisini ait hissedebileceği, iç hesaplaşmalarıyla karşılaşabileceği polifonik öyküler sunuyor okura. Bir Kıyıda, kaçışla yüzleşmenin, içe dönük itirafla yüksek sesli ifşanın, yenilgiyle itirazın karşılaşma sahası. Öyküler çeşitli biçimlerde baskı altında tutulan bireyin varoluş deneyimindeki kritik eşiklere sahne oluyor. Yalnızlıktan, fırtınalı sessizlikten, kolektif düş ve düşüncelerden filizlenen hikâyeler sarsılmaz bir görme iradesiyle hayata katılıyor. Bir Kıyıda, kişisel deneyimin özgünlüğü ile ortak duyguların kesiştiği noktada okura çok katmanlı bir anlatı sunuyor.
RUHLARIN SONBAHARI
(Kent Haruf)
Geceleri en çok sessizlik büyür... Küçük kasabanın loş sokaklarında Addie Moore ile Louis Waters, birbirlerinin varlığına alışmış olsalar da aynı sessizliğin içinde farklı evlerde uyumaya çalışırken aslında aynı şeyden mustariptir: yaş aldıkça büyüyen o derin, inatçı yalnızlık. Bir gün Addie, kendini bile şaşırtan bir karar verir. Korkularını, tereddütlerini, başkalarının ne diyeceğini bir kenara bırakır ve Louis'in kapısını çalacak cesareti bulur. Basit gibi görünen bir teklif, ikisine de hayatın hâlâ sürprizler sakladığını hatırlatacak kadar büyük bir başlangıçtır. Dedalus Yayınları'ndan çıkan Ruhların Sonbaharı, iki yorgun ruhun gecenin içinde birbirine yaklaşırken yeniden ısınmayı, yeniden yaşamayı öğrendiği dokunaklı bir hikâye.
DÜNYANI BAŞTAN YARATAN SANATÇILAR
(Vid Simoniti)
Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Dünyayı Baştan Yaratan Sanatçılar – Bir Güncel Sanat Manifestosu kitabında Vid Simoniti, 21. yüzyılın başlarında güncel sanatın politikayla ilişkisini inceliyor. Sanatın dünyayı anlama biçimimize getirdiği yeni bakışlarla ilgileniyor ve sanatçıların yarattıkları dünyaların peşine düşüyor. Okuru, iklim krizi, sosyal adalet gibi konuları ele alan sanateserleri üzerinden Ai Weiwei, Olafur Eliasson, Wangechi Mutu, Naomi Rincón-Gallardo ve Hito Steyerl’in aralarında olduğu sanatçıları keşfetmeye çağırıyor. Güncel sanat üzerine düşünmek için yeni araçlar buluyor ve sanatın sesine kulak veriyor: Pratiklikten uzak ama uzakları gören bir tanık olan sanat, savaş alanlarının üstünde süzülür, geçici bir halüsinasyon ve bir mola anıdır belki ama hayatın ve dünyanın başka türlü olabileceğini mırıldanıyor.
BİR TARİH İNCELEMESİ
(Arnold J. Toynbee)
Yirminci yüzyılın önde gelen tarihçilerinden Arnold J. Toynbee’nin Türkiye’de daha çok Tarih Bilinci adıyla bilinen başyapıtı Bir Tarih İncelemesi (A Study of History), modern tarih yazımının en iddialı sorularından birine yanıt arar: Bir uygarlık neden yükselir ve neden çöker? Bu sorunun izinde Toynbee, bütün bir dünya tarihini salt olaylar dizisi olarak görmek yerine birbirinin içinden doğan, sınanan ve zamanla çözülen uygarlıklar üzerinden okur. Toynbee, “uygarlık” olarak adlandırılan toplum türlerinin ilk ortaya çıkışından bu yana insan ırkının tarihsel deneyiminin doğası ve örüntüsüne ilişkin tek ve kesintisiz bir argümanı ilmek ilmek dokur. Tarihî olayların anlamsız bir dizi yani kaos olmadığını, aksine bir desen ve ritim sergilediğini ortaya koyar. Bu klasikleşen eser Kronik Kitap'tan çıktı.
ASTAR
(Pınar Sur)
Zonguldak’tan Ankara’ya uzanan yol, kaybolmuş eşyalar, bilinmeyen yaralar ve suskun büyüklerin gölgesi derken Özlem fark eder ki, bazen insanı koruyan şey, anlatılmayanlar. Ablası Meltem’le bitmeyen sürtüşmeler, bir türlü iyileşmeyen kırgınlıklar, geçmişten gelen yarım hikâyeler onu kendi gerçeğine götürür. Kutulara kaldırılmış yazılar, yırtılmış fotoğraflar, geceye sızan rüyalar ona bir şey fısıldar: Bu evde saklanan bir şey var. Bir çatı, geçmişe bu kadar sadık, geleceğe bu kadar vefasız olabilir miydi? Özlem, evin görünmeyen astarına dokunduğunda büyümenin acı ve iyileştirici yanlarını öğrenecektir. Siyah Kitap'tan çıkan Astar, genç bir kızın aile içindeki çatlaklardan sızan büyüme hikâyesini anlatan etkileyici bir ilk roman.
ÖZGÜRLÜĞE SON BİLET - KÖR KUYU
(Şeyma Yol Kara - Ozan Bayav)
Erhan Gökgücü Tiyatro Oyun Yazarlığı Yarışması’nda ödül kazanan iki eser tek kitapta bir araya geldi. Yarışmanın Büyük Ödül sahibi Şeyma Yol Kara’nın “Özgürlüğe Son Bilet” ve Lucifer Ödülü sahibi Ozan Bayav’ın “Kör Kuyu” adlı oyunları İnkılâp Kitabevi etiketiyle okurla buluştu. Özgürlüğe Son Bilet, kadınların tarih boyunca görünmez kılınan emeğini, sesini ve direncini merkezine alıyor. Viktorya dönemi Londra’sında geçen oyun, kadınların var olma mücadelesini ve özgürlük arayışını anlatıyor. Kör Kuyu ise kurgusal bir köyün kalbindeki karanlık bir sırrın etrafında dönüyor. Sessizlik, suç ortaklığı ve inanç arasındaki gerilimleri görünür kılan oyun, kör inançlarla kuşatılmış bir topluluğun vicdanla imtihanını sahneliyor. İki oyun, insanın varoluş sancısını, adalet arayışını ve toplumsal baskılarla hesaplaşmasını farklı estetik dillerle ele alıyor. Farklı dünyaları anlatsa da bu iki eser; insanın kendisiyle, inançlarıyla ve toplumla hesaplaşmasını aynı noktada buluşturuyor.
HEIDEGGER İLE BİR-ARADA
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) editörlüğünü A. Kadir Çüçen ve Çiğdem Yıldızdöken’in yaptığı “Heidegger ile Bir-Arada” adlı eseri okurlarla buluşturdu. Filozofun düşüncesini hem kendi iç dinamikleriyle hem de diğer önemli düşünürlerle olan ilişkisi bağlamında ele alan iki ana bölümden oluşan eserin ilk bölümünde “Bir-Arada”, Heidegger’in düşüncesindeki temel kavramları, sanat ve teknolojiye dair görüşlerini ve en tartışmalı yönü olan Nasyonal Sosyalizm ve antisemitizm ile olan ilişkisini derinlemesine inceliyor. İkinci bölüm “Birlikte” de ise Heidegger felsefesini Husserl, Levinas, Kant, Derrida ve Adorno gibi düşünürlerin perspektifleriyle karşılaştırarak, onun 20. yüzyıl ve çağdaş düşüncedeki yerini ve etkisini konumlandırıyor. Kitap Heidegger’in Batı metafiziğine yönelik radikal eleştirisinden varlık sorusuna, Dasein analitiğinden sanatın hakikati açığa çıkaran rolüne kadar uzanan geniş felsefi yelpazeyi yetkin ve açıklayıcı bir dille sunarak meraklılarına arşivlik bir kitap sunuyor.
BÖĞÜRTLEN ÖPÜCÜĞÜ
(Ünal Ersözlü)
Şair Ünal Ersözlü’nün Yakın Yayınları etiketiyle yayımlanan yeni kitabı “Böğürtlen Öpücüğü”, birbirine bağlı 78 bölümden oluşan ve 184 sayfalık tek bir şiir olarak kurgulanan yapısıyla, modern epik şiirin izini süren bütünlüklü bir anlatı kuruyor. Aşk, zaman, bellek ve anlam arayışını zengin bir imge dünyası içinde buluşturan eser, çağdaş Türk şiirinde dikkat çeken özgün bir okuma deneyimi sunuyor. Çağdaş Türk şiirinin izlenimci-lirik hattının önemli temsilcileri arasında yer alan Ersözlü’nün modern epik şiirin izini süren kitabı, destansı bir anlatı kurarken zengin bir imge dünyasıyla ilerliyor. Şiirin ön planında içerikli bir aşk söylemi belirginleşirken; arka planda insana, hayata ve anlam arayışına dair daha geniş bir sorgulama alanı açılıyor. Metin, bireysel deneyimle ortak bir hakikat arayışını aynı düzlemde buluşturuyor.