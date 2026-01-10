haftanın kitapları

HEIDEGGER İLE BİR-ARADA



VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) editörlüğünü A. Kadir Çüçen ve Çiğdem Yıldızdöken’in yaptığı “Heidegger ile Bir-Arada” adlı eseri okurlarla buluşturdu. Filozofun düşüncesini hem kendi iç dinamikleriyle hem de diğer önemli düşünürlerle olan ilişkisi bağlamında ele alan iki ana bölümden oluşan eserin ilk bölümünde “Bir-Arada”, Heidegger’in düşüncesindeki temel kavramları, sanat ve teknolojiye dair görüşlerini ve en tartışmalı yönü olan Nasyonal Sosyalizm ve antisemitizm ile olan ilişkisini derinlemesine inceliyor. İkinci bölüm “Birlikte” de ise Heidegger felsefesini Husserl, Levinas, Kant, Derrida ve Adorno gibi düşünürlerin perspektifleriyle karşılaştırarak, onun 20. yüzyıl ve çağdaş düşüncedeki yerini ve etkisini konumlandırıyor. Kitap Heidegger’in Batı metafiziğine yönelik radikal eleştirisinden varlık sorusuna, Dasein analitiğinden sanatın hakikati açığa çıkaran rolüne kadar uzanan geniş felsefi yelpazeyi yetkin ve açıklayıcı bir dille sunarak meraklılarına arşivlik bir kitap sunuyor.