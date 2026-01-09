Habertürk
        Haberler Yaşam Fas'ta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

        Fas'ta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

        Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kazablanka kenti banliyölerindeki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin keşfedildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:39
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Fas Kültür Bakanlığı, Kazablanka kentindeki Thomas Taş Ocağı’nda yer alan mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin keşfedildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazablanka’da ortaya çıkarılan fosillerin, insan evriminde kritik bir döneme ilişkin eşi benzeri görülmemiş bilimsel veriler sunduğu belirtildi.

        YETİŞKİN VE ÇOCUKLARA AİT

        AA'da yer alan habere göre Kazablanka yakınlarındaki taş ocağında bulunan mağarada keşfedilen kalıntılar arasında yetişkin ve çocuklara ait çene kemikleri, dişler ile kafatası sonrası kemik parçalarının yer aldığı kaydedildi.

        Detaylı analizler sonucunda yaklaşık 773 bin yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin, Fas ve Kuzey Afrika’nın insanlık tarihindeki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

        CNN'in haberine göre fosillere ilişkin bilimsel çalışma, Nature dergisinde yayımlandı. Çalışmanın yazarlarından paleoantropolog Jean-Jacques Hublin, Afrika’da yaklaşık bir milyon yıl öncesine kadar çok sayıda hominin fosili bulunduğunu, ancak sonrasında yaklaşık 500 bin yıl öncesine kadar büyük bir boşluk oluştuğunu belirterek, “Bu boşluğun tam ortasında fosiller bulmak son derece heyecan verici” değerlendirmesinde bulundu.

        HEM İLKEL HEM DE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİN BİR ARADA OLDUĞU MOZAİK BİR ATA

        Bilgisayarlı tomografi taramaları ve analizlerin, fosillerin ilkel ve daha gelişmiş özellikleri bir arada taşıyan ‘mozaik’ bir ataya ait olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

        İncelemelerde, fosillerde Homo sapiens’teki gibi belirgin bir çene çıkıntısının bulunmadığı, buna karşın diş yapılarının modern insan ve Neandertallerle benzerlik gösterdiği tespit edildi.

        Fosillerin büyük bölümünün 2008 ve 2009 yıllarında çıkarıldığı, ancak kesin tarihlendirmenin daha yakın bir dönemde yapıldığı aktarıldı. Tarihlendirme, Dünya’nın manyetik alanının geçmişte yaşadığı yön değişimlerinin kayaçlarda bıraktığı izleri esas alan paleomanyetizma yöntemiyle yapıldı.

        Çalışmanın ortak yazarlarından, Milano Üniversitesi’nden Serena Perini, kullanılan yöntemin homininlerin varlığını “olağanüstü derecede kesin bir kronolojik çerçeveye oturttuklarını” ifade etti.

        İNSANLIK TARİHİNİ 373 BİN YIL DAHA GERİYE GÖTÜRÜYOR

        Dünyada bilinen en eski Homo sapiens kalıntılarının da Fas’taki Cebel İrhud bölgesinde bulunduğu ve yaklaşık 400 bin yıl öncesine tarihlendiği hatırlatılırken, Hublin bunun Fas’ı modern insanın kesin doğum yeri olarak görmek için yeterli olmadığını, bölgede fosillerin iyi korunmasını sağlayan elverişli jeolojik koşulların etkili olduğunu vurguladı.

        Araştırmacılara göre yeni fosiller, Neandertaller, Denisovalılar ve günümüzde hayatta kalan tek insan türü olan Homo sapiens’in ortak atasına ışık tutması bakımından büyük önem taşıyor.

        Neandertallerin ve Denisovalıların yaklaşık 40 bin yıl önce yok olduğu düşünülürken, Denisovalıların kesin yok oluş zamanı ise belirsizliğini koruyor.

