ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nı ABD ile işbirliği içerisinde olduğunu ve iyi niyet mesajı olarak siyasi mahkumları serbest bıraktığını söyleyerek, Venezuela'ya yönelik daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettiğini bildirdi.

Trump, ABD ve Venezuela'nın iyi bir işbirliği içinde olduğunu belirterek, "büyük petrol" şirketlerinin Venezuela'ya en az 100 milyar dolar yatırım yapacağını ekledi.

Ancak, Venezuela'daki gemilerin "güvenlik ve emniyet amacıyla yerinde kalacağını" da vurguladı.