        Son dakika: Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim | Dış Haberler

        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim

        ABD Başkanı Donald Trump: Venezuela barış işareti olarak siyasi mahkumları bırakıyor. Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim. Güvenlik amacıyla tüm gemilerimiz yerini koruyacak. ABD ve Venezuela beraber iyi çalışmaya devam ediyor.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:58
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nı ABD ile işbirliği içerisinde olduğunu ve iyi niyet mesajı olarak siyasi mahkumları serbest bıraktığını söyleyerek, Venezuela'ya yönelik daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettiğini bildirdi.

        Trump, ABD ve Venezuela'nın iyi bir işbirliği içinde olduğunu belirterek, "büyük petrol" şirketlerinin Venezuela'ya en az 100 milyar dolar yatırım yapacağını ekledi.

        Ancak, Venezuela'daki gemilerin "güvenlik ve emniyet amacıyla yerinde kalacağını" da vurguladı.

