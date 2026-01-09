6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
İzmir'de, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde okul dışına çıkarıp, evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, D.T. hakkında idari soruşturma başlattı. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise öğretmenin görevden uzaklaştırılıp açığa alındığı bildirildi
İzmir Bornova’da, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., iddiaya göre 4 Kasım 2025 tarihinde Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı.
SİGARA VE ALKOL ŞİŞELİ FOTOĞRAFLAR
DHA'daki habere göre velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi.
VELİLER ŞİKAYETTE BULUNDU
Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi.
Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.
ÖĞRENCİLERDEN BİRİ SKOLYOZ HASTASI
Görüntülerde; öğrencilerin bazı eşyalar ile ilgilendiği görüldü. Diğer yandan söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu belirtildi.
ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada öğretmenin görevden uzaklaştırılıp açığa alındığı bildirildi.
Açıklamada, "İlimiz Bornova İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmenin, “kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı” yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde (dün), basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir" denildi.