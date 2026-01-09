Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!

        İzmir'de, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde okul dışına çıkarıp, evine temizlik yapmaya götürdüğü iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, D.T. hakkında idari soruşturma başlattı. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise öğretmenin görevden uzaklaştırılıp açığa alındığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 07:40 Güncelleme: 09.01.2026 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Bornova’da, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., iddiaya göre 4 Kasım 2025 tarihinde Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkarıp, evine götürerek temizlik yaptırdı.

        SİGARA VE ALKOL ŞİŞELİ FOTOĞRAFLAR

        DHA'daki habere göre velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

        VELİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

        Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi.

        REKLAM

        Velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

        ÖĞRENCİLERDEN BİRİ SKOLYOZ HASTASI

        Görüntülerde; öğrencilerin bazı eşyalar ile ilgilendiği görüldü. Diğer yandan söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu belirtildi.

        ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

        İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada öğretmenin görevden uzaklaştırılıp açığa alındığı bildirildi.

        Açıklamada, "İlimiz Bornova İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmenin, “kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı” yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde (dün), basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kazada ölen üç kişiden 2sinin cenazesi toprağa verildi

        Kazada hayatını kaybedenlerden 14 yaşındaki Ayşegül Seliti ve 21 yaşındaki Samiye Saygının cenazesi defnedildi. (AA)

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 90 km ile geliyor!
        Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 90 km ile geliyor!
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Denize böyle uçmuş! O anlar kamerada
        Denize böyle uçmuş! O anlar kamerada
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor