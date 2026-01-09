Habertürk
        Son dakika: Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun | Dış Haberler

        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun

        İran lideri Hamaney, ülkeyi saran protestoların ardından günler sonra konuştu: İranlılar, birliğinizi koruyun. Bazı isyancılar ABD'yi memnun etmek için kamu mallarına zarar veriyor. Trump, kendi ülkendeki sorunlarla ilgilen.

        Giriş: 09.01.2026 - 12:25 Güncelleme: 09.01.2026 - 12:52
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        İran'da 28 Aralık'ta başlayan molla yönetimi karşıtı kitlesel protestolar her geçen gün şiddetini artırmaya devam ediyor.

        İran'da protestolar sürüyor
        İran'da protestolar sürüyor Haberi Görüntüle

        İran'ın dini lideri Hamaney, nerede olduğuna dair spekülasyonların ardından günler sonra ilk kez açıklamada bulunarak İranlıları birlik olmaya çağırdı.

        Protestocuları, "Başka bir ülkenin başkanını mutlu etmek için kendi sokaklarını mahveden isyancılar" olarak tanımlayan Hamaney, "Bazı isyancılar ABD'yi memnun etmek için kamu mallarına zarar veriyor. Trump, kendi ülkendeki sorunlarla ilgilen" açıklamasını yaptı.

        Donald Trump, İran yönetiminin protestoculara karşı şiddet kullanması durumunda İran'ı çok sert cezalandıracakları tehdidinde bulunmuştu.

