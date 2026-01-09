İran'da 28 Aralık'ta başlayan molla yönetimi karşıtı kitlesel protestolar her geçen gün şiddetini artırmaya devam ediyor.

İran'ın dini lideri Hamaney, nerede olduğuna dair spekülasyonların ardından günler sonra ilk kez açıklamada bulunarak İranlıları birlik olmaya çağırdı.

Protestocuları, "Başka bir ülkenin başkanını mutlu etmek için kendi sokaklarını mahveden isyancılar" olarak tanımlayan Hamaney, "Bazı isyancılar ABD'yi memnun etmek için kamu mallarına zarar veriyor. Trump, kendi ülkendeki sorunlarla ilgilen" açıklamasını yaptı.

Donald Trump, İran yönetiminin protestoculara karşı şiddet kullanması durumunda İran'ı çok sert cezalandıracakları tehdidinde bulunmuştu.