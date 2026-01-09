TDK, çevrim içi Türkçe Sözlük’e ait 2025 yılı arama verilerini paylaştı. Buna göre, 2025 yılında toplam 152 milyon 365 bin 757 kelime araması yapıldı. 2018 yılından beri Türkçe Sözlük’te gerçekleştirilen toplam arama sayısı ise 1 milyar 239 milyon 89 bin 202’ye ulaştı.

Yıl boyunca 100 binin üzerinde aranan kelimeler arasında ‘lima, alan, kara, ünvan, adam’ öne çıktı. Bu kelimelerden ‘lima’nın Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünde herhangi bir anlamının bulunmaması, kullanıcıların kelimeye yönelik merakını ve sözlük aramalarındaki dikkat çekici eğilimleri gözler önüne serdi.

REKLAM

Yapılan açıklamada, Türkçe Sözlük aramalarındaki artışın; özellikle öğrenciler ve eğitimciler tarafından yoğun olarak kullanılan dijital platformlarla ilişkili olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen ders çalışmaları ve kelime öğrenme süreçlerinde Türkçe Sözlük’ün önemli bir başvuru kaynağı olduğunun görüldüğü ifade edildi.