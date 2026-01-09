Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez: "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız" | Dış Haberler

        Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez: "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız"

        ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından, Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 08:54 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Venezuela’da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesine ilişkin, "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız." dedi.

        Rodriguez, Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) Askeri Akademisinin Eklektik Anıtı’nda devlet kanalı VTV’den canlı yayımlanan rütbe terfi töreninde konuştu.

        ABD'nin ülkesini hedef alan saldırısına ilişkin Rodriguez, "Kaçırılan Başkan Nicolas Maduro'ya sadakatle bağlıyız. Aynı şekilde ilk savaşçı ve milletvekili Cilia Flores'e de sadakatimiz tamdır. Onların özgürlüklerine kavuşup yeniden evlerine ve vatanlarına dönmelerini görene kadar durmadan mücadele etmeye kararlıyız." dedi.

        REKLAM

        Rodriguez, ABD halkına seslenerek, şunları söyledi:

        "Hayatları alçakça bir saldırıyla ellerinden alınan soylu kadın ve erkeklere hak ettikleri saygıyı sunmak için buradayız. Venezuela halkı, hiçbir zaman bu tür bir saldırının kurbanı olacağını düşünmedi. ABD halkına sesleniyorum: Venezuela halkı bu aşağılık ve savaşçı saldırıyı, bir nükleer güç tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı hak etmedi. Bu olay, ilişkilerimizde ve tarihimizde bir leke olarak geçti."

        ABD'nin askeri müdahalesi sırasında kimsenin teslim olmadığını vurgulayan Rodriguez, "Burada kimse teslim olmadı, burada çatışma oldu ve bu çatışma bu vatan için oldu. Özgürlük savaşçımız Simon Bolivar için, Hugo Chavez için oldu ve burada Venezuela için çatışma oldu. Bu, bizim en büyük memnuniyetimizdir." diye konuştu.

        Törene Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in yanı sıra Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve ABD'nin askeri müdahalesinde yaşamını yitiren askerlerin aileleri katıldı.

        REKLAM

        Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, askerlerin yakınlarına sarılarak taziye dileklerini sundu.

        NE OLMUŞTU?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

        Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

        Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

        RODRİGUEZ, MECLİS'TE YEMİN ETMİŞTİ

        ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

        Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Suriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedef

        Suriye basını, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığını duyurdu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!