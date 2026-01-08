Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok'u renklerine bağladığını ve kendisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek de yer aldı.

ERTAN TORUNOĞULLARI: GERİ DÖNMESİ HEPİMİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, “Mert, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçemize geldi. 15 yıl görev aldı. Küçük bir ayrılıktan sonra yuvaya dönmesi, hepimizi sevindirdi. Mert, hocamızın da çok istediği ve beğendiği bir kaleciydi. Mert kaleci ve artı Samandıra’da bir ağabey. İnşallah şampiyon olacağız ve bunda Mert’in de çok büyük katkısı olacak. Transfer dönemi 6 Şubat’a kadar devam ediyor. Çizdiğimiz yolda transferlerimize devam ediyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi sahada mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız, demiştik. Guendouzi sağlık kontrolünden geçiyor. Başkanımızın söylediği tipte bir oyuncu. Sahadaki mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Çizdiğimiz yolda, Başkanımızın direktifinde ilerliyoruz. Bundan sonra da belki bir iki transferimiz daha olacak. İnşallah hep birlikte Mayıs’ta şampiyon olacağız.” dedi.

REKLAM

Sportif Direktör Devin Özek ise “Mert ailemize hoş geldin. Çok seviniyoruz. İnşallah başarılı seneler geçireceğiz. “ diye konuştu.