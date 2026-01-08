Habertürk
Habertürk
        İSTANBUL İÇİN KAR TARİHİ! AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı | SON DAKİKA HABERİ

        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Uyarıda kent genelinde pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:10 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:32
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

        SICAKLIK 10 DERECE DÜŞÜYOR

        DHA'daki habere göre kent genelinde gün boyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların gün boyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

        PAZAR GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR

        Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.

        PAZARTESİ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

        AKOM Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı da yaptı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. AKOM Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulundu.

        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu! Haberi Görüntüle
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu! Haberi Görüntüle
        #istanbul kar yağışı
