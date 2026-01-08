İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

SICAKLIK 10 DERECE DÜŞÜYOR

DHA'daki habere göre kent genelinde gün boyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların gün boyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.

PAZARTESİ KUVVETLİ KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

AKOM Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı da yaptı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. AKOM Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulundu.

