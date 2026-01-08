Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'nin Halep şehrinde başlatılan operasyonlar hakkında, "Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır.

Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir.

Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.

Ülkemiz, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı bir ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülecek her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazırdır. Bu doğrultuda, Gönüllüler Koalisyonu’na aktif olarak katılım sağlamaktayız.

Türkiye’nin Ukrayna’ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ve müteakiben görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir.

Bunun yanında ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askerî planlamalara liderlik etmektedir.

Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz’deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uygulamıştır, uygulamaya da devam edecektir.

YUNANİSTAN'DAKİ “GEMİLERE YÖNELİK TACİZ” İDDİALARI

Yunanistan, Ege Denizi’nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır.

Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir.