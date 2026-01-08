Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile telefonda görüştü

        ABD Başkanı Trump,'hasta ülke' olarak nitelendirdiği Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile telefonda görüştü. Petro ile görüşmenin kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Trump, "Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı" dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 06:43 Güncelleme: 08.01.2026 - 08:51
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisini telefonla aradığını açıkladı. Trump, "Petro'nun aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı

        ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisini telefonla aradığını açıklayarak, yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

        Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        “Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu." diye yazan Trump, "Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da yapılmak üzere görüşmeler planlandığı bilgisini de paylaştı.

        PETRO GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'daki gelişmeler, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemini ele aldıklarını söyledi.

        Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı.

        Trump ile Venezuela’daki durum, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin önemi üzerine görüştüklerini belirten Petro, şu ifadeleri kullandı:

        "Başkan Trump ile konuştuğumuz şeyler arasında, ABD'nin Latin Amerika ile ilişkisine dair sahip olduğu vizyon konusunda yaşadığımız görüş ayrılığı da vardı. Trump'ın hükümetinin başında kendisine yazdığım mektupta ve Biden'a bizzat söylediğim gibi, eğer Güney Amerika'nın yıllık 1400 GW'lık temiz enerji potansiyeli değerlendirilirse bir Amerikan ittifakı kurulabilir. ABD’nin petrol ve kömürün çözmeye çalıştığı yıllık enerji talebi ise 840 GW’dır, yani Latin Amerika, ABD'nin enerji matrisinin yüzde 100’ünü karşılayabilir ve bu, iklim krizini durdurmak için atılacak en büyük adım olur, yaşam adına."

        Petro, görüşmede mevkidaşına küresel barışın ve demokrasinin öneminden bahsettiğini dile getirerek, "Latin Amerika’nın sadece petrol için kullanılması ise uluslararası hukukun yok olmasına, dolayısıyla barbarlığa ve üçüncü bir dünya savaşına yol açar." uyarısında bulundu.

        Görüşmede, Latin Amerika'nın temiz enerji potansiyelini Trump ile paylaştığını anlatan Petro, "Bu, dünya barışını gerçek bir riske sokar ve geri dönülmez iklim çöküşüne, yaşamın yok oluşuna sürükler. Latin Amerika'nın temiz enerji potansiyeli, 500 milyar dolarlık bir yatırımla gerçeğe dönüşebilir ve ABD’nin şu anda bu imkanı vardır." dedi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Trump ile Petro arasındaki telefon görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü.

        TRUMP 'HASTA ÜLKE' DEMİŞTİ

        ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu.

        Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası ABD saldırısı ihtimaline ilişkin ise "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

