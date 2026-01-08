Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.028,84 %0,04
        DOLAR 43,0482 %0,03
        EURO 50,3260 %0,10
        GRAM ALTIN 6.143,62 %-0,26
        FAİZ 36,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 107,93 %-0,39
        BITCOIN 90.696,00 %-0,34
        GBP/TRY 58,0685 %0,20
        EUR/USD 1,1680 %0,04
        BRENT 60,24 %0,47
        ÇEYREK ALTIN 10.044,82 %-0,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamu çalışanlarına ikramiye müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı: Ödeme tarihi belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerinin 2026 yılı ödemelerin ilk yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 16 Mart'ta yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 07:27 Güncelleme: 08.01.2026 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere ödenecek ilave tediyenin ödeme takvimi netleşti.

        Karara göre, kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemesinin ilk yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

        Maden işletmelerinde münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçiler için ise farklı bir uygulama belirlendi. Buna göre, bu kapsamdaki çalışanlara yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 5 Ocak 2026 (Süper Kupa'da İlk Randevu: Aslan Mı Fırtına Mı?)

        Süper Kupa'da dev maç! Süper Kupa'da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı? Olaylı derbide Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 101-87 yendi!  Spor Bülteni'ni Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        "Savunma bütçesi 1.5 trilyon dolar olmalı"
        "Savunma bütçesi 1.5 trilyon dolar olmalı"
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı