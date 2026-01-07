Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, ABD tarafından Türkiye'ye gitmesi teklifiyle ilgili, "Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

        Giriş: 07.01.2026 - 14:38 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:07
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, ABD tarafından Türkiye'ye gitmesinin önerildiğine dair iddiaya, "Bize gelen böyle bir haber yok" cevabını verdi.

        ABD'li Senatör Graham, ABD Başkanı Trump'la seyahat ettiği uçakta gazetecilere, "Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Başkan Trump, ona bir çıkış yolu verdi. O ise ABD ordusuna karşı Trump'a meydan okumayı seçti" açıklamasını yapmıştı.

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi

