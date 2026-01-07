Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, ABD tarafından Türkiye'ye gitmesinin önerildiğine dair iddiaya, "Bize gelen böyle bir haber yok" cevabını verdi.

ABD'li Senatör Graham, ABD Başkanı Trump'la seyahat ettiği uçakta gazetecilere, "Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Başkan Trump, ona bir çıkış yolu verdi. O ise ABD ordusuna karşı Trump'a meydan okumayı seçti" açıklamasını yapmıştı.