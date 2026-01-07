Habertürk
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı | SON DAKİKA HABERİ

        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!

        Mardin'de, evlerinde silahla vurularak öldürülen 41 yaşındaki Sümeyye Khaled Abira ile ablası 44 yaşındaki Süheyla Özdaş'ın cinayet şüphelisinin, kardeşlerden Khaled'in dini nikahla birlikte yaşadığı 59 yaşındaki M.B. olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 07:27 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:25
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Mardin'de olay, 4 Ocak’ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİ KIZ KARDEŞ SİLAHLA VURULDU

        DHA'daki habere göre eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş’ı (44) silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

        Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi.

        IRAK'A KAÇTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

        Şüphelinin Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahla yaşadığı M.B. (59) olduğu belirlendi. TIR şoförü olan M.B.’nin Irak’a kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        ÜLKELERİNDE TOPRAĞA VERİLECEKLER

        Öte yandan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri biten cenazelerin, yakınları tarafından ülkelerinde toprağa verilmesi için girişimlerde bulundukları öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 5 Ocak 2026 (Mahkeme Ne Karar Verecek?)

        Bugün hava nasıl olacak? Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı: Hava durumu değişiyor mu? Elif Kumal'ın cansız bedeni nasıl bulundu? Elif Kumal ne zaman ve nerede kayboldu? ABD dünyayı nereye sürüklüyor? Mahkeme ne karar verecek? Rodriguez ABD ile anlaşacak mı? Gün Başlıyor'u Semiha Şahin sundu.  

        #mardin
        #Son dakika haberler
