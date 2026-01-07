Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!

Gün Başlıyor - 5 Ocak 2026 (Mahkeme Ne Karar Verecek?)

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı: Hava durumu değişiyor mu? Elif Kumal'ın cansız bedeni nasıl bulundu? Elif Kumal ne zaman ve nerede kayboldu? ABD dünyayı nereye sürüklüyor? Mahkeme ne karar verecek? Rodriguez ABD ile anlaşacak mı? Gün Başlıyor'u Semiha Şahin sundu.