Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
Mardin'de, evlerinde silahla vurularak öldürülen 41 yaşındaki Sümeyye Khaled Abira ile ablası 44 yaşındaki Süheyla Özdaş'ın cinayet şüphelisinin, kardeşlerden Khaled'in dini nikahla birlikte yaşadığı 59 yaşındaki M.B. olduğu ortaya çıktı
Mardin'de olay, 4 Ocak’ta Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KIZ KARDEŞ SİLAHLA VURULDU
DHA'daki habere göre eve giren ekipler, Suriye uyruklu Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş’ı (44) silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
Sağlık görevlilerinin kontrolünde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güzergahtaki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelendi.
IRAK'A KAÇTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
Şüphelinin Sümeyye Khaled Abira’nın dini nikahla yaşadığı M.B. (59) olduğu belirlendi. TIR şoförü olan M.B.’nin Irak’a kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
ÜLKELERİNDE TOPRAĞA VERİLECEKLER
Öte yandan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri biten cenazelerin, yakınları tarafından ülkelerinde toprağa verilmesi için girişimlerde bulundukları öğrenildi.