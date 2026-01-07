Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!

        Manisa'nın Soma ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Barış Canbaz, 5 liralık fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada eniştesi C.C. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Canbaz olay yerinde can verirken enişte C.C. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da olay, dün sabah saatlerinde, Soma ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Barış Canbaz, akrabası ve aynı zamanda halasının eşi olan C.C.'ye ait markete gitti.

        Barış Canbaz, olayda hayatını kaybetti.
        Barış Canbaz, olayda hayatını kaybetti.

        "5 TL PAHALIYA SATIYORSUN" KAVGASI

        DHA'daki habere göre Canbaz, C.C.'nin her zaman aldığı sigarayı bu kez 5 TL daha pahalı sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.

        Katil enişte C.C., gözaltına alındı.
        Katil enişte C.C., gözaltına alındı.

        İŞ YERİNDEKİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada C.C., iş yerindeki av tüfeğiyle Canbaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Canbaz, kanlar içinde yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ENİŞTESİ GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan C.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        1 haftalık kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Ordu'da hayvancılık yapan Halise (57) ve Orhan Tırıçoğlu (60) çifti, koyunlarından birinin dünyaya getirdiği ve 'Kıvırcık' ismini verdikleri kuzuya üşümemesi için evde bebek gibi bakıyorlar. (DHA)

        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan gümrüksüz alışveriş açıklaması
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Guendouzi'de mutlu son!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi