Manisa'da olay, dün sabah saatlerinde, Soma ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Barış Canbaz, akrabası ve aynı zamanda halasının eşi olan C.C.'ye ait markete gitti.

Barış Canbaz, olayda hayatını kaybetti.

"5 TL PAHALIYA SATIYORSUN" KAVGASI

DHA'daki habere göre Canbaz, C.C.'nin her zaman aldığı sigarayı bu kez 5 TL daha pahalı sattığını öne sürerek tartışmaya başladı.

Katil enişte C.C., gözaltına alındı.

İŞ YERİNDEKİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada C.C., iş yerindeki av tüfeğiyle Canbaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Canbaz, kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ENİŞTESİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan C.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.