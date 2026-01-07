Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Matteo Guendouzi'de mutlu son: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Matteo Guendouzi'de mutlu son: İstanbul'a geliyor!

        Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'de mutlu sona ulaştı. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtilirken, Fransız futbolcu bugün İstanbul'a gelecek

        Giriş: 07.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 07.01.2026 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Matteo Guendouzi'de mutlu sona ulaştı.

        2

        HT Spor'dan İnanç Ergülen'e konuşan Tuttomercatoweb Lazio muhabiri Lorenzo Beccarisi; Fenerbahçe ile Lazio'nun pazarlıklarda sona geldiğini ve anlaşma sağlandığı dile getirdi.

        3

        İSTANBUL'A GELİYOR!

        Öte yandan HT Spor'un edindiği bilgiye göre, 26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe için bugün öğle saatlerinde İstanbul'da gelecek.

        4

        İtalyan gazeteci Lorenzo Beccarisi sözlerine Guendouzi için şu ifadeleri kullandı:

        Fenerbahçe taraftarları onu, tavrını ve sahadaki tutkusunu sevecekler. Daha çok defansif orta saha oyuncusu, geçen sezon en iyi sezonuydu ve 4-2-3-1 sisteminde defansif orta saha olarak oynadı.

        5

        GUENDOUZI KİMDİR?

        14 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinde doğan Matteo Guendouzi, futbola PSG'nin altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Lorient, Arsenal, Herha Berlin ve Marsilya formalarını giyen yıldız orta saha son olarak Lazio'nun yolunu tuttu.

        Fransız futbolcu, 2022 yılında 11 milyon Euro'ya Arsenal'den Marsilya'ya, 2024 yılında ise 13 milyon Euro'ya Marsilya'dan Lazio'ya transfer oldu.

        Lazio ile bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Guendouzi, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasını da 14 kez giydi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"