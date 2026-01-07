Matteo Guendouzi'de mutlu son: İstanbul'a geliyor!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'de mutlu sona ulaştı. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtilirken, Fransız futbolcu bugün İstanbul'a gelecek
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Matteo Guendouzi'de mutlu sona ulaştı.
HT Spor'dan İnanç Ergülen'e konuşan Tuttomercatoweb Lazio muhabiri Lorenzo Beccarisi; Fenerbahçe ile Lazio'nun pazarlıklarda sona geldiğini ve anlaşma sağlandığı dile getirdi.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Öte yandan HT Spor'un edindiği bilgiye göre, 26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe için bugün öğle saatlerinde İstanbul'da gelecek.
İtalyan gazeteci Lorenzo Beccarisi sözlerine Guendouzi için şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe taraftarları onu, tavrını ve sahadaki tutkusunu sevecekler. Daha çok defansif orta saha oyuncusu, geçen sezon en iyi sezonuydu ve 4-2-3-1 sisteminde defansif orta saha olarak oynadı.
GUENDOUZI KİMDİR?
14 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinde doğan Matteo Guendouzi, futbola PSG'nin altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Lorient, Arsenal, Herha Berlin ve Marsilya formalarını giyen yıldız orta saha son olarak Lazio'nun yolunu tuttu.
Fransız futbolcu, 2022 yılında 11 milyon Euro'ya Arsenal'den Marsilya'ya, 2024 yılında ise 13 milyon Euro'ya Marsilya'dan Lazio'ya transfer oldu.
Lazio ile bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Guendouzi, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasını da 14 kez giydi.