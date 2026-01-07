Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
Karaman'da, M.K. isimli kişi, borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı 69 yaşındaki baba Mustafa Ş. ile 3 oğlunu tabanca ile vurarak yaraladı. 4 yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı. Yaralılardan Mustafa Ş.'nin oğlu Yunus Emre Ş., hayatını kaybetti
Karaman'da olay, saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.K., borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Mustafa Ş. (69) ile oğulları Kazım Ş. (39), Arif Ş. (27) ve Yunus Emre Ş. (31) ile karşılaştı.
BABA İLE 3 OĞLUNU VURDU
DHA ve İHA'daki habere göre burada çıkan tartışma büyüyünce M.K., tabancayla baba ve 3 oğluna ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
OĞULLARINDAN BİRİ ÖLDÜ
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken; polis, M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralılardan Yunus Emre Ş., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.