        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!

        Karaman'da, M.K. isimli kişi, borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı 69 yaşındaki baba Mustafa Ş. ile 3 oğlunu tabanca ile vurarak yaraladı. 4 yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı. Yaralılardan Mustafa Ş.'nin oğlu Yunus Emre Ş., hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 15:35 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:55
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Karaman'da olay, saat 11.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.K., borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Mustafa Ş. (69) ile oğulları Kazım Ş. (39), Arif Ş. (27) ve Yunus Emre Ş. (31) ile karşılaştı.

        BABA İLE 3 OĞLUNU VURDU

        DHA ve İHA'daki habere göre burada çıkan tartışma büyüyünce M.K., tabancayla baba ve 3 oğluna ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, kanlar içinde yere yığıldı.

        4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve 3 oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OĞULLARINDAN BİRİ ÖLDÜ

        Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken; polis, M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralılardan Yunus Emre Ş., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

