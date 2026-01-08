GSS priminden kurtulmak için ne yapmalı?

Genel sağlık sigortası (GSS) için daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim alınıyordu. 2025’ün son aylarında çıkartılan kanunla prim oranı asgari ücretin yüzde 6’sına çıkartıldı. Böylece, 1 Aralık 2025 tarihinden geçerli olmak üzere aylık GSS primi 780,17 TL’den bin 560,33 TL’ye yükseldi.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

2026 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 27 oranında artırılınca GSS primi ocak ayından geçerli olmak üzere bu kez aylık bin 981,80 TL’ye yükseldi. Aylık GSS primi kasım ayına göre yüzde 154 oranında arttı. Hal böyle olunca, GSS prim borcunu biriktirmemek, mümkünse prim ödemekten kurtulmak çok daha önemli hale geldi.

REKLAM

PRİM BORCU OLANA SAĞLIK HİZMETİ SÜRESİ UZATILDI

Kanuna göre, SGK’ya kendi sigortalılığından dolayı prim ve GSS prim borcu bulunanlar sağlık hizmeti alamıyorlar. Ancak, 2016 yılından bu yana vatandaşı mağdur etmemek için geçici düzenlemeler ile sağlık hizmetinden yararlanma imkânı sağlanıyor. Her yıl kanunla veya Cumhurbaşkanı kararı ile prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanma süresi uzatılıyor.

Nitekim 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren BAĞ-KUR primi ve GSS primi borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Prim borcu bulunanlar sadece Sağlık Bakanlığı ile devlet üniversitelerine ait hastanelerde tedavi olabiliyorlar. SGK ile sözleşmeli olsa bile özel hastanelerde ve özel üniversite hastanelerinde tedavi olamıyorlar. Bir başka önemli farklılık ise prim borcu bulunanlara reçete edilen ilaçların SGK tarafından karşılanmaması. REKLAM Diğer taraftan prim borcu olanlara sağlık hizmetinden yararlanma imkanı verilmesi, prim borcunun silindiği veya tahsilinden vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Gerek BAĞ-KUR, gerekse GSS prim borcu için zaman zaman ödeme kolaylığı sağlansa bile anapara borcun silinmesi söz konusu olmuyor. KİMLER GSS PRİMİ ÖDEMEK ZORUNDA? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, işçi, memur veya esnaf gibi zorunlu sigortalı olarak çalışmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında eş, çocuk, anne-babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olmayan kişiler genel sağlık sigortasına tabi olurlar. Bu kişiler primlerini kendileri öderler.

Ancak, ödeme gücü olmayan vatandaşların GSS primi devlet tarafından yatırılıyor. Hali hazırda devlet GSS kapsamındaki toplam 7,7 milyon kişiden yaklaşık 5,7 milyon kişinin primini yatırıyor. GSS YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇOCUĞUN YAŞI VE ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE BAŞLAR 5510 Sayılı Kanuna göre çocuklar 18 yaşını tamamlayıncaya kadar sağlık güvencesinden yararlanıyorlar. Yaş sınırı lise ve dengi okul mezunlarında 20, yükseköğrenim mezunlarında 25 olarak uygulanıyor. Öğrencilik devam etse bile yaş haddinin dolduğu tarihten itibaren GSS primi ödeme yükümlülüğü doğar. Yaş haddini doldurmadan önce okuldan mezun olunduğunda ise GSS primi ödeme yükümlülüğü 2 yıl sonra başlar. Çocuk okuldan ne zaman mezun olursa olsun GSS priminden muafiyet süresi yaş haddini aşamıyor. Başka bir ifadeyle mezuniyet sonrası 2 yıl veya yaş haddinden hangisi önce dolarsa o tarihten itibaren prim ödeme yükümlülüğü başlar. REKLAM Bunu örneklerle anlatalım. Üniversiteden 21 yaşında mezun olan bir genç, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl boyunca GSS priminden muaf olur. Üniversiteden 24 yaşında mezun olan bir genç ise mezuniyet sonrası 2 yıl dolmadığı halde 25 yaşını doldurduğu tarihten itibaren GSS primi ödemek zorundadır.