        Üç milletvekili AK Partili oldu: AK Parti'ye geçen milletvekilleri kim | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Üç milletvekili AK Partili oldu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından AK Parti'ye katılan 3 milletvekiline parti rozeti taktı. Hasan Ufuk Çakır, İrfan Karatutlu ve İsa Mesih Şahin siyasi mücadelelerini AK Parti çatısı altında sürdüreceklerini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:22
        AK Parti, 3 milletvekilinin daha katılımıyla Meclis'teki milletvekili sayısını 275'e yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında iç ve dış siyasete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından AK Parti'ye katılan 3 yeni isme, parti rozetlerini taktı.

        HANGİ VEKİLLER AK PARTİ'YE KATILDI

        Geçen yılın temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi'nden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti'ye katıldılar.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HOŞ GELDİNİZ

        Katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

        "Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç milletvekiline rozet taktıktan sonra "Hayırlı olsun" dedi.

        Bir kişi ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

