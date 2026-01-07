AK Parti, 3 milletvekilinin daha katılımıyla Meclis'teki milletvekili sayısını 275'e yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında iç ve dış siyasete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından AK Parti'ye katılan 3 yeni isme, parti rozetlerini taktı.

HANGİ VEKİLLER AK PARTİ'YE KATILDI

Geçen yılın temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi'nden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti'ye katıldılar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HOŞ GELDİNİZ

Katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç milletvekiline rozet taktıktan sonra "Hayırlı olsun" dedi.