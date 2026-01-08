Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya "Savunma bütçesi 1.5 trilyon dolar olmalı" | Dış Haberler

        "Savunma bütçesi 1.5 trilyon dolar olmalı"

        ABD Başkanı Donald Trump, 2027 yılındaki savunma bütçelerinin 1.5 trilyon dolar olması gerektiğini dile getirdi. Trump, "Ülkemizin iyiliği için özellikle bu çok çalkantılı ve tehlikeli zamanlarda, 2027 yılı askeri bütçemizin 1 trilyon dolar değil, 1.5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 01:08 Güncelleme: 08.01.2026 - 01:48
        "Savunma bütçesi 1.5 trilyon dolar olmalı"
        ABD Başkanı Donald Trump, 2027 yılındaki savunma bütçelerinin 1.5 trilyon olması gerektiğini ifade ederek, "Bu, uzun zamandır hak ettiğimiz hayalimizdeki orduyu kurmamızı sağlayacak ve düşmanımız kim olursa olsun güvende olmamızı sağlayacaktır." dedi.

        Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan ordusunun bütçesine ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamasında Trump, "Senatörler, Kongre üyeleri ve diğer siyasi temsilcilerle uzun ve zorlu müzakerelerin ardından, ülkemizin iyiliği için özellikle bu çok çalkantılı ve tehlikeli zamanlarda, 2027 yılı askeri bütçemizin 1 trilyon dolar değil, 1.5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdim." ifadelerini kullandı.

        Söz konusu bütçe farkının gümrük tarifelerinden elde edilecek gelirlerden karşılanacağını savunan Trump, "Bu, uzun zamandır hak ettiğimiz hayalimizdeki orduyu kurmamızı sağlayacak ve düşmanımız kim olursa olsun güvende olmamızı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

        Trump, söz konusu savunma bütçesine ulaşmaları durumunda "benzersiz bir askeri güç oluşturabileceklerini" dile getirdi.

        Dünyada en yüksek savunma harcamasını yapan ülke olan ABD, 2026 mali yılı için 901 milyar dolarlık savunma bütçesini kabul etmişti.

        'Matmazel'in darbedilerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma

        Ankara'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı sokak köpeğinin, belediye görevlileri tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddiası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından soruşturma başlatılırken, görevliler geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. (DHA)

