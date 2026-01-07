Ünlü tenisçi Félix Auger-Aliassime'den HT Spor'a özel açıklamalar

Tenis dünyasının yükselen yıldızı ve dünya 5 numarası Félix Auger-Aliassime, HT SPOR’a konuk oldu. İnanç Ergülen’in sorularını yanıtlayan Kanadalı başarılı raket, 2025 yılının kariyerindeki en iyi sezon olduğunu vurgularken, 2026 yılı için iddialı mesajlar verdi.

İşte özel röportajdan öne çıkanlar:

Soru: Felix, geçen sezonu dünya 5 numarası olarak tamamladın. 2025 yılının genel bir değerlendirmesini alabilir miyiz?

Felix: Dürüst olmak gerekirse harika bir yıldı. Sonuçlara bakıyorsun, sıralamaya bakıyorsun; yani tartışmasız profesyonel oyuncu olarak şu ana kadarki en iyi yılımdı. Her zaman her şey toz pembe değildi, inişler ve çıkışlar oldu. Ama geriye dönüp baktığımda, evet; harika bir yıldı. Oynayabileceğim seviyeye veya en azından sahip olabileceğim istikrar düzeyine geri döndüğümü hissettiğim birçok gelişim kaydettim. Bu yüzden ekibimle yaptığım işten gurur duyuyorum. Ama aynı zamanda, artık 2026 yılındayız; yapılanlara çok fazla takılıp kalmak istemiyorum, aynı zamanda çok fazla ileriye de bakmak istemiyorum. Sadece her gün "anda" kalmak ve harika bir sezon inşa etme sürecinden keyif almaya çalışmak istiyorum. Özellikle geçen sezon sert kortlarda büyük başarılar yakaladım.

"HER ZEMİNDE İYİ OYNAYABİLECEĞİMİ HİSSEDİYORUM" Soru: Toprak ve çim kort performansını nasıl değerlendiriyorsun? 2026'da bu alanlarda kendini biraz daha geliştirmek ister misin? Felix: Yıllar içinde bu durum inişli çıkışlı olabiliyor. Nerede iyi oynayacağınızı her zaman kontrol edemiyorsunuz. Her zeminde iyi oynayabileceğimi hissediyorum. Elbette en büyük başarılarımı, özellikle şampiyonluklar anlamında kapalı sert kortlarda elde ettim ama diğer zeminlerde de iyi serilerim ve iyi maçlarım oldu. Eğer kapalı kort, sert kort, toprak ve çim kortta harika oynadığım koca bir sezonu bir araya getirebilirsem, o zaman zaten dünyanın ilk iki numarasından biri olurum. Ama bu pek çok oyuncu için geçerli bir durum değil. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her zeminde iyi oynayabileceğime inanıyorum ama ne zaman ve nerede iyi oynayacağımı her zaman ben seçemiyorum. Soru: Kapalı korttan (indoor) bahsettin. 2022'den bu yana kazandığın sekiz şampiyonluğun yedisi kapalı kortlarda geldi. Bu alanı senin için bu kadar başarılı kılan nedir? Felix: Sanırım oyun tarzıma çok iyi uyuyor. Ve tabii ki kapalı kortta oynama alışkanlığı... Yılın yarısını kapalı kortlarda oynayarak büyüdüm, bu yüzden açıkçası bunun yardımı oluyor. Ayrıca oyun tarzım gereği servislerime oldukça güveniyorum; rüzgarın, güneşin veya farklı hava koşullarının olmadığı kapalı kortlarda o istikrarı daha rahat bulabiliyorum. Haftanın başında bir kez ritme girdiğinizde, hafta ilerledikçe ve turnuvalar geçtikçe bu ivmeyi koruyabiliyorsunuz. Sanırım bu alanda başarıyı bu yüzden buldum.

"BU YIL İLK GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞUMU KAZANACAĞIMA İNANIYORUM" Soru: 2026 hedeflerini sormak istiyorum. Bu yıl ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazanabileceğine inanıyor musun? Felix: Evet, inanıyorum ve uzun yıllardır da inanıyorum. Bu yıl, önceki yıllardan daha fazla inanıyor değilim; o inanç zaten hep orada olmalı. Özgüvenim yerinde ama mesele bunu sahaya yansıtmak, ki bu bambaşka bir hikaye. Bence birçok oyuncu çıkıp 'şunu yapabilirim, bunu yapabilirim' diye çok konuşuyor. Ama nihayetinde her Grand Slam'i sadece bir kişi kazanıyor. Bu yüzden bunu yapabilecek kapasiteye sahip olmalı, işi yapmalı ve gerekli nitelikleri sergilemelisiniz. Ama tabii ki, bunu yapabileceğime inanıyorum. Soru: Son birkaç yıldır Sinner ve Alcaraz Grand Slam'leri domine etti. Sence bu durum bu yıl değişebilir mi? Yeni isimlerin şampiyonluk kazandığını görebilir miyiz? Felix: Göreceğiz. Yıla henüz yeni başlıyoruz. Birçok şey olabilir; oyuncuların sağlığına, özellikle hem Jannik hem de Carlos'un sezon boyunca ne kadar sağlıklı kalacağına bağlı. Defalarca kanıtladılar ki en iyi oyuna onlar sahipler; herkesten daha istikrarlı ve kaliteli bir oyunları var. Bu yüzden onların arkasındaki hepimiz kendimizi geliştirmek zorundayız. Gelişmekten ve onlara meydan okumanın yollarını bulmaktan başka seçeneğimiz yok. Meydan okuyanlar çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Ama bunlar sadece konuşma. Hep ileriye bakabiliriz ama hala bunu sahada yapmamız gerekiyor. Şu an için dünyanın en iyi oyuncuları kesinlikle onlar.