        Haberler Dünya Venezuelalı muhalif lider Machado ABD müdahalesine ilişkin konuştu: Kimse Rodriguez'e güvenmiyor | Dış Haberler

        Venezuelalı muhalif lider Machado ABD müdahalesine ilişkin konuştu: Kimse Rodriguez'e güvenmiyor

        Venezuelalı muhalif lider Machado, ABD'nin müdahalesine ilişkin yaptığı değerlendirmede koalisyonunun ülkeyi yönetmesi gerektiğini savundu ve Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Rodriguez'in, Maduro rejiminde oynadığı role işaret etti ve "Kimse ona güvenmiyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 11:26 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:26
        Venezuelalı muhalif lider ABD müdahalesine ilişkin konuştu
        Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasında, koalisyonunun ülkeyi yönetmesi gerektiğini söyledi.

        Machado, CBS News'e verdiği röportajda, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini değerlendirdi.

        Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'in, Maduro rejiminde oynadığı role işaret eden Machado, "Kimse ona güvenmiyor." ifadesini kullandı.

        Ülkede 2024'te yapılan seçimleri hatırlatan Machado, Venezuela halkının seçimini "çoktan yaptığını" söyledi.

        Bu ifadesinin Venezuela'nın bir sonraki lideri olması gerektiği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise Machado, "Kesinlikle evet." yanıtını verdi.

        2024 seçimlerinde kendisinin yerine Maduro'ya karşı yarışan muhalif Edmundo Gonzalez'in "seçimleri kazandığı" yorumunu yapan Machado, "Görevlendirildiğimiz üzere, halkımıza hizmet etmeye hazır ve istekliyiz." dedi.

        TRUMP "ONUN LİDER OLMASI ZOR OLURDU" DEMİŞTİ

        ABD Başkanı Donald Trump, Machado'nun bir şekilde görev alıp almayacağı ile ilgili bir soruya, "Onun lider olması zor olurdu bence. Ülke içinde destek ve saygı görmüyor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde saygı görmüyor." yanıtını vermişti.

        Venezuela Ulusal Meclisinde (AN) 5 Ocak'ta olağan oturum döneminin başlaması için tören düzenlenmiş, Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

        The New York Times'ın haberine göre, söz konusu töreni takip eden ve çoğu küresel medya kuruluşlarına bağlı 14 basın mensubu gözaltına alınmış ve telefonlarının aranmasının ardından serbest bırakılmıştı. Bir basın mensubu ise sınır dışı edilmişti.

        Ne olmuştu?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

        Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

        Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu. ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

        MACHADO NETANYAHU DESTEKÇİLİĞİYLE BİLİNİYOR

        İki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi, tepkilere yol açmıştı.

        Machado, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirmişti.

        Ödülü aldıktan sonra Machado, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı "kesin kararlardan" dolayı tebrik etmişti.

