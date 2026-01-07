Habertürk
        Borsa İstanbul manipülasyonuna 19 gözaltı kararı

        Borsa İstanbul manipülasyonuna 19 gözaltı kararı

        Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 19 şüpheli hakkında "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi. 17 şüpheli yakalandı

        Giriş: 07.01.2026 - 07:56 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:43
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Savcılık, Borsa İstanbul (BIST) pay piyasassında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) yönelik yapılan işlemlerde manipülasyon olduğunu tespit etti.

        İddiaya göre şüpheliler; mali tabloları manipüle etti, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini kontrol etti, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştirdi. Ayrıca farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalıştı ve tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarsarak, elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemeye çalıştı.

        Bu eylemleri yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli hakkında “Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi. 17 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

        'Matmazel'in darbedilerek öldürüldüğü iddiasına soruşturma

        Ankara'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı sokak köpeğinin, belediye görevlileri tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddiası ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından soruşturma başlatılırken, görevliler geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. (DHA)

