Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği veren; Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Ezgi Eyüboğlu'nun test sonuçları belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncular; Melisa Döngel, İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Sena Yıldız ile yazar Cihan Şensözlü, kan ve saç örneği vermişti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu.
İREM SAK
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
SAADET EZGİ EYÜBOĞLU
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN
CİHAN ŞENSÖZLÜ
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN)
MÜMİNE SENA YILDIZ
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE MDMA (METİLENDİOKSİMETAMFETAMİN)
MELİSA DÖNGEL
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN)
NESLİHAN DAMLA AKTEPE
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
RECEP MEN
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN), MDMA (METİLENDİOKSİMETAMFETAMİN)
İSMAİL AHMET AKÇAY
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ (BENZOİLEKGONİN VE METİLEKGONİN)
ESER GÖKHAN KÜÇÜKEROL
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
SAİM MACİT
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
YİĞİT MACİT
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ (BENZOİLEKGONİN VE METİLEKGONİN)
MEHMET GÜÇLÜ
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: ÖRNEK ALINAMADI
GİZEM TÜREDİ
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN)
MEHMET ALİ GÜL
Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF
Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN)