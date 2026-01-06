Habertürk
        Haberler Magazin Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları çıktı: Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, İrem Sak ve Ezgi Eyüboğlu...

        Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları çıktı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği veren; Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Ezgi Eyüboğlu'nun test sonuçları belli oldu

        Giriş: 06.01.2026 - 17:58 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:07
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncular; Melisa Döngel, İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Sena Yıldız ile yazar Cihan Şensözlü, kan ve saç örneği vermişti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu.

        İREM SAK

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        SAADET EZGİ EYÜBOĞLU

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN

        CİHAN ŞENSÖZLÜ

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN)

        MÜMİNE SENA YILDIZ

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE MDMA (METİLENDİOKSİMETAMFETAMİN)

        MELİSA DÖNGEL

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN)

        NESLİHAN DAMLA AKTEPE

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        RECEP MEN

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN), MDMA (METİLENDİOKSİMETAMFETAMİN)

        İSMAİL AHMET AKÇAY

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ (BENZOİLEKGONİN VE METİLEKGONİN)

        ESER GÖKHAN KÜÇÜKEROL

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        SAİM MACİT

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        YİĞİT MACİT

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTLERİ (BENZOİLEKGONİN VE METİLEKGONİN)

        MEHMET GÜÇLÜ

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: ÖRNEK ALINAMADI

        GİZEM TÜREDİ

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN)

        MEHMET ALİ GÜL

        Kanda tespit edilen uyuşturucu maddeler: NEGATİF

        Saçta tespit edilen uyuşturucu maddeler: KOKAİN VE METABOLİTİ (BENZOİLEKGONİN)

