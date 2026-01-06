Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
Orta saha transferinde Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe transferi bitirmek için gaza bastı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitirmek için gaza bastı.
Lazio forması giyen Guendouzi’yi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncuyu yaz transfer döneminde isteyen iki dev kulüple karşı karşıya.
İspanya’dan Atletico Madrid ve İngiltere’den Newcastle United da Fransız yıldızın durumunu yakından takip ediyor.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe ise bu kulüpler yarışa tam anlamıyla dahil olmadan elini çabuk tutup transferi bitirmeyi hedefliyor.
İtalyan basını, Matteo Guendouzi ile yolları ayırmaya çok yakın olan Lazio'nun Bologna'dan Giovanni Fabbian'ın transferi için görüşmelere başlayacağını duyurdu.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.