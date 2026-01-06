Habertürk
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!

        Orta saha transferinde Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe transferi bitirmek için gaza bastı. İşte detaylar...

        Giriş: 06.01.2026 - 14:16 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:16
        1

        Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitirmek için gaza bastı.

        2

        Lazio forması giyen Guendouzi’yi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncuyu yaz transfer döneminde isteyen iki dev kulüple karşı karşıya.

        3

        İspanya’dan Atletico Madrid ve İngiltere’den Newcastle United da Fransız yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

        4

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe ise bu kulüpler yarışa tam anlamıyla dahil olmadan elini çabuk tutup transferi bitirmeyi hedefliyor.

        5

        İtalyan basını, Matteo Guendouzi ile yolları ayırmaya çok yakın olan Lazio'nun Bologna'dan Giovanni Fabbian'ın transferi için görüşmelere başlayacağını duyurdu.

        6

        26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

