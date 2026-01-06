Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Ederson için görüşmelere başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Ederson için görüşmelere başladı!

        Kış transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray için, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve Atalanta ile Ederson için görüşmelere başlandığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 10:16 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, listede birçok oyuncu bulunuyor.

        2

        Sarı-kırmızılıların gündeminde olan isimlerden biri de Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Ederson...

        3

        İtalyan basınında çıkan haberlere göre Cimbom, Brezilyalı orta saha için resmi girişimlere başladı.

        4

        "G.SARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI"

        Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için bilgi istedi ve görüşmelere başladı.

        5

        MANCHESTER UNITED DA DEVREDE

        Öte yandan Sambacı futbolcu için Premier Lig temsilcisi Manchester United'ın da devrede olduğu haberin detaylarında yer aldı.

        6

        Bu sezon 19 maçta 1.423 dakika sahne alan Ederson, 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

        7

        2022 yazında 22.9 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer olan Ederson'un güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro...

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti
        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz
        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz
        Bariyere ok gibi saplandı! Kahreden kaza kamerada!
        Bariyere ok gibi saplandı! Kahreden kaza kamerada!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Dövmesini sildirecekti kâbusu yaşadı!
        Dövmesini sildirecekti kâbusu yaşadı!
        Nvidia’dan CES 2026’da yapay zeka atağı
        Nvidia’dan CES 2026’da yapay zeka atağı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"