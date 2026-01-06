Galatasaray Ederson için görüşmelere başladı!
Kış transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray için, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve Atalanta ile Ederson için görüşmelere başlandığı belirtildi.
Devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, listede birçok oyuncu bulunuyor.
Sarı-kırmızılıların gündeminde olan isimlerden biri de Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Ederson...
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Cimbom, Brezilyalı orta saha için resmi girişimlere başladı.
"G.SARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI"
Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için bilgi istedi ve görüşmelere başladı.
MANCHESTER UNITED DA DEVREDE
Öte yandan Sambacı futbolcu için Premier Lig temsilcisi Manchester United'ın da devrede olduğu haberin detaylarında yer aldı.
Bu sezon 19 maçta 1.423 dakika sahne alan Ederson, 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.