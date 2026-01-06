Kapalıçarşı soruşturması kapsamında “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon yapıldı.

Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı savcılık tarafından tespit edildi.

Bu nedenle İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere topla. 14 ayrı ilde 80 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Savcılığın tespit ettiği paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir” dedi.