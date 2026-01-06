Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon! 14 ilde 80 gözaltı | Son dakika haberleri

        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon! 14 ilde 80 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı ve Venüs dosyası üzerinde 4'üncü dalga operasyonunu başlattı. 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Giriş: 06.01.2026 - 09:36 Güncelleme: 06.01.2026 - 09:43
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı soruşturması kapsamında “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon yapıldı.

        Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı savcılık tarafından tespit edildi.

        Bu nedenle İstanbul merkezli Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere topla. 14 ayrı ilde 80 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

        Savcılığın tespit ettiği paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir” dedi.

        Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin almış

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı. (DHA)

