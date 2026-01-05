Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Domenice Tedesco ve Thomas Reis'ten Süper Kupa sözleri! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Domenice Tedesco ve Thomas Reis'ten Süper Kupa sözleri!

        Fenerbahçe ile Samsunspor arasında Adana'da oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi iki takımın teknik direktörleri Domenico Tedesco ve Thomas Reis ile futbolcular Milan Skriniar ve Zeki Yavru ortak basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.01.2026 - 19:28 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:28
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 6 Ocak Salı akşamı oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adama Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile Milan Skriniar ve Zeki Yavru katıldı.

        DOMENICO TEDESCO: THOMAS HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR

        Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iyi ve organize bir takımla karşılaşacaklarını belirtti.

        Organizasyonda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren genç teknik adam, "Burada olduğumuz için mutluyuz. Samsun'a karşı 1 maç oynadık ve en iyi maçımız değildi. Açık söylemek gerekirse iyi ve organize bir takıma karşı kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas (Reis) harika bir iş çıkarıyor. Bizler için iyi bir test olacak. 2-3 gün idmanla nerede olduğumuzu anlamak çok mümkün değil ama bu araya ihtiyacımız vardı. İyi bir maç olacak ve bizler de bu maç için hazırız." ifadelerini kullandı.

        "BURAYA GELME SEBEBİMİZ KAZANMAK"

        Kazanmanın kendilerine sezonun devamı için ekstra güç vereceğini aktaran 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmak her zaman iyidir. Her zaman size yardımcı olur. İlk geldiğimizde söylemiştim galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyetler. Buraya gelme sebebimiz yarınki maçı kazanmak. Kazanmak ekstra bir güç olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

        Tedesco, yeni transferleri Anthony Musaba'nın durumuna ilişkin soruya "Oynayıp oynamayacağı yönündeki kararımı göreceğiz. Bu kararı akşam vereceğim. İlk izlenimlerimiz kendisiyle ilgili iyi. Çok antrenman yapma şansı olmadı ve ama ligi ve Samsunspor'u iyi biliyor. Bu maçı oynamanın Fenerbahçe için önemini biliyor." şeklinde yanıt verdi.

        THOMAS REIS: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise, zor bir karşılaşma olacağını ifade etti.

        Çok fazla dinlenme fırsatlarının olmadığını aktaran Reis, "Ligin ilk yarısına baktığımızda yoğun bir trafikten geçtik. Bu kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da kazanmak için oynayacaktır. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Anthony Musaba'nın artık kendi oyuncuları olmadığını ve futbolcuya ilişkin yorum yapmayacağını aktaran Reis, "Sadece Musaba'dan yoksun değiliz, birçok sakat oyuncumuz var. Diğer oyunculara forma şansı doğmuş oldu. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Çok başarılı bir performans gösterdiler, yenilmeyen tek takımlar. Diğer kulvarlarda da iyi performans gösterdiler. Zor maç bizi bekliyor. İyi bir maç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kupaya uzanmak için önlerinde zorlu 2 maç bulunduğunu anlatan Reis, şunları kaydetti:

        "Geçen sezon çok iyi performans göstererek buraya gelmeyi hak ettik. Yarınki karşılaşmadan zevk almaya çalışacağız.Kadroyu henüz kararlaştırmadım. Bahaneleri ve ağlamayı seven bir hoca değilim. Sakatların oluşu diğer oyunculara şans geldiği anlamına gelir. Emre de sakat. Bizim adımıza zor bir durum. Yarın güçlü bir mantalite göstermemiz gerekiyor. Şimdiye kadarki performanstan dolayı tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Şartlar ne olursa olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar, yarın da öyle olacak."

