ABD müdahalesinin ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasar uydudan görüntülendi
Venezuela lideri Maduro ve eşinin ABD operasyonuyla yakalandığı Fuerte Tiuna askeri üssündeki değişim uydudan görüntülendi
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak günü Venezuela'ya düzenledikleri askeri operasyonla Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalandığı duyurdu.
Vantor uydusundan alınan görüntüler, 3 Ocak'taki ABD saldırılarının ardından Caracas'taki Fuerte Tiuna askeri üssündeki araç ve ekipmanlarda oluşan hasarı gösterdi.
Üst düzey hükümet yetkililerinin yaşadığı devasa bir askeri kompleks olan Fuerte Tiuna'dan gelen fotoğraflarda, bombalanmış binalar ve yanmış, dumanı tüten arabaların olduğu görüldü.
Venezuela iktidar partisi lideri Nahum Fernandez, Maduro ve eşinin bu komplekste yakalandığını söyledi.
ABD yetkilileri, Maduro'yu yakalama operasyonunun, ordunun seçkin özel operasyon birimi olan Delta Force tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Maduro'nun yerleşkesine inen helikopterlerin ateş altında kaldığını, ancak ABD kuvvetleri ve FBI'ın sonunda yerleşkeye girdiğini söyledi. Caine, Maduro ve eşinin "teslim olduklarını" ve gözaltına alındıklarını belirtti.
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Sözcüsü David Smolansky, vurulan ana askeri üssün yanı sıra, ABD saldırılarının şu yerleri de vurduğunu söyledi: Caracas'taki ana hava üssü La Carlota;El Volcán; ve Karayip kıyısındaki bir liman kenti olan La Guaira Limanı.