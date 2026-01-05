ABD müdahalesinin ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasar uydudan görüntülendi

ABD yetkilileri, Maduro'yu yakalama operasyonunun, ordunun seçkin özel operasyon birimi olan Delta Force tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Maduro'nun yerleşkesine inen helikopterlerin ateş altında kaldığını, ancak ABD kuvvetleri ve FBI'ın sonunda yerleşkeye girdiğini söyledi. Caine, Maduro ve eşinin "teslim olduklarını" ve gözaltına alındıklarını belirtti.