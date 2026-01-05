Kimisini rahatlatıyor kimisini de oldukça rahatsız ediyor! Beyaz gürültü nedir?

Uyuyamayanlar, ders çalışırken odaklanamayanlar ya da sessizlikte huzur bulamayanlar… Birçok kişi çözümü beyaz gürültüde arıyor. Ancak bu yöntem herkes için aynı sonucu vermiyor. Beyaz gürültünün ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve kimler için uygun olduğunu mercek altına aldık. Detaylar haberimizin devamında...