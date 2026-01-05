Otomotivde 2025 nasıl geçti?

Otomotiv sektörü rekorlar ile geçen bir yılı geride bıraktı. Öyle ki, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 1.4 milyon adede yaklaşması öngörülüyor. Kesin sonuçlar ise Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yarın açıklanacak.

Her ne kadar satışlarda rekorlar kırılsa da, 2025 yılı otomotiv sektörü açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı bir yıl olarak tarihteki yerini alacak.

2025’te otomotiv dünyasında yaşanan tüm gelişmelere gelin birlikte göz atalım...

YILIN İLK GÜNÜ GÜMRÜK VERGİLERİ GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz yılın ilk saatlerinde, tüm sektörü ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı.

REKLAM

Çin'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergisi, 2025'in yılın ilk günü yapılan değişiklik ile Çin menşeli içten yanmalı motora sahip araçlara uygulanan ek gümrük vergisi yüzde 50'ye yükseltildi. Söz konusu vergi oranı daha önce yüzde 40 olarak uygulanıyordu.

Yapılan bu değişiklik elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları ise etkilemedi. Fakat, Eylül ayına gelindiğinde Çinli araçlara uygulanan vergi oranları yeniden değişti. Bunun detaylarına ise aşağıdaki satırlarda bakalım.

TRUMP'IN KARARLARA SEKTÖRDE PANİĞE YOL AÇTI Yılın ilk çeyreği bitmeden ABD'den gelen haberler, küresel otomotiv endüstrisi için 2025'in pek de kolay geçmeyeceğini gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında Kanada ve Meksika'da üretilen ürünlere yönelik ek gümrük vergisi kararı aldı. Trump tarafından imzalanan karara göre, Meksika'dan ABD'ye yapılan ithalatta, 2020 ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na (USMCA) uyan şirketlere bir ay süreyle yüzde 25 gümrük vergisinden muaf tutulma hakkı tanındı. Otomotiv sektöründe ABD alarmı ABD otomotiv pazarının yüzde 20'sinden fazlasının Kanada ve Meksika'da üretilen araçlardan oluşması ise sektörde alarm zillerinin çalmasına yol açmıştı. Her ne kadar sonradan ABD tarafından USMCA uyumlu araç ve parçalara geçici muafiyetler verilse de, Trump'ın bu adımı otomobil markalarının uzun vadeli yatırım ve üretim planlarını karmaşık hale getirdi. REKLAM ÖTV'DE YENİ SİSTEME GEÇİLDİ Sektörde yıl içinde gerçekleşen bir diğer önemli kırılma da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde Temmuz ayında yapılan son düzenleme oldu. En düşük ÖTV oranı yüzde 70 olarak belirlenirken, yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar da hayata geçirildi.

Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseltildi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı. ÖTV'de sistem sil baştan Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer kısmı da, bugüne kadar vergi oranlarında 1.6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1.4 litre motor hacminin de dahil edilmesi oldu. ÖTV değişikliği kapsamında 4x4 çekiş sistemine sahip pick-up modellerin ÖTV oranı da yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Yeni düzenlemenin ardından birçok marka düşük ÖTV diliminde kalan 4x2 çekiş sistemine sahip pick-up modelleri Türkiye'ye getirmeye başladı. YERLİ OTOMOBİL TOGG İHRACATA BAŞLADI Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yıl içindeki önemli gelişmelerden biri de Eylül ayında kapılarını açan Münih Otomobil Fuarı oldu. REKLAM Markaların gövde gösterisine dönüşen fuarın yıldızlarından biri de yerli üretici Togg oldu. 'Togg mutlaka halka arz olmalı' Togg Avrupa'ya Almanya'dan açıldı İkinci modeli T10 F'yi ilk kez Münih fuarında görücüye çıkaran Togg, fuarın üzerinden çok geçmeden de ihracat yolculuğuna başladı.

İlk etapta Almanya'ya ihracata başlayan Togg, sonrasında ise İtalya ve Fransa pazarlarına açılacak. Togg'un bayilik modeline geçmesi de yıl içinde kaydedilen bir başka önemli gelişme oldu. İTHAL ARAÇLARA YENİ GÜMRÜK VERGİSİ Eylül ayındaki bir diğer önemli gelişme de, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergileri getirildi. Bu gruptaki araçlardan içten yanmalı ve hibrit olanlara yüzde 25, elektrikli ve plug-in hibrit olanlara ise yüzde 30 oranında ek vergi uygulanacak. Düzenleme, yerli üreticileri korumak, pazardaki yerlilik oranını artırmak ve yeni yatırımları da teşvik etme amacı taşıyor. REKLAM Öte yandan, aynı Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka karar ile de ABD'den ithal edilen otomobillere 2018 yılından beri uygulanan yüzde 60 oranındaki ek gümrük vergisi kaldırıldı. ABD ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmadığı için ise, bu ülkeden ithal edilen içten yanmalı motora sahip araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Bu gelişme, 2018'den beri Türkiye'ye getirilmeyen ABD üretimi araçların önünü açtı.

İthal otomobillerde yeni dönem 8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar Yeni gümrük vergisi düzenlemesi, en başta ifade ettiğimiz üzere Çinli otomobilleri de etkiledi. 2023 yılında Çin menşeli elektrikli otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi getirilmişti. Bu uygulama 2024 yılında genişletilerek, Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobiller için geçerli oldu. 2025'in ilk günüde ise oranlar güncellendi. 1 Ocak 2025'te Çin'den ithal edilen içten yanmalı motora sahip araçlara yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Çin üretimi elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara ise yüzde 40 ek oranında ek gümrük vergileri uygulanıyordu. REKLAM 22 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Çinli otomobillere uygulanan gümrük vergileri bir kez daha değişti. Böylece, artık Çin yada ABD üretimi olup olmadığı fark etmeksizin, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki tüm ülkelerden ithal edilen araçlara aynı gümrük vergileri uygulanmasına geçildi. YENİ ÇİP KRİZİ PATLAK VERDİ Yılın aynı döneminde, küresel otomotiv endüstrisinde 'yeni çip krizi' ortaya çıktı.

Hollanda'da patlak veren ve hemen ardından birçok büyük otomotiv üreticisini etkileyen kriz çok geçmeden sektörde alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali Eylül ayı sonunda çip üreticisi Nexperia'nın yönetiminin Hollanda devletine geçmesinin hemen ardından bu sefer Çin hükümeti adeta bir karşı atağa geçti ve Hollanda ile Avrupa'dan siparişi alınan çip sevkiyatlarını durdurma kararını duyurdu. Baş döndürücü hızla gelişen tüm bu süreç, pandeminin ardından ilk kez bir küresel çip krizinin yeniden patlak vermesine yol açtı. Yeni krizin patlak vermesinden 1 ay sonra ise taraflardan geri adım sinyali geldi ve kriz tırmanmadan sona erdi. REKLAM AVRUPA 'SIFIR EMİSYON' HEDEFİNDEN GERİ ADIM ATTI Yılın son ayına gelindiğinde sektörde birden fazla dikkat çeken gelişme yaşandı. Elektrikli araç dönüşümünde dünyada başı çeken Avrupa, sıfır emisyon hedeflerini esnetme kararı aldı. Bu kapsamda, 2035 yılından sonra da içten yanmalı motora sahip araçların satışı mümkün hale geldi. Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım Avrupa Komisyonu'nda açıklanan yeni plana göre, otomobil üreticilerine egzoz emisyonlarını 2035 yılından itibaren yüzde 100 yerine yüzde 90 oranında azaltmalarına izin verildi.

Avrupa Komisyonu, otomotiv sektörüne yönelik açıklanan yeni yol haritası kapsamında, Avrupa üretimi batarya değer zinciri oluşturulması için 1.8 milyar Euro'luk 'Batarya Güçlendirme Programı' da açıkladı. Öte yandan, otomotiv sektöründeki maliyetlerin düşürülmesi için 'küçük ve uygun fiyatlı otomobiller' adı altında yeni bir araç kategorisi oluşturulması amaçlanıyor. REKLAM ÇİNLİ MARKA ESKİŞEHİR'DE ÜRETİME BAŞLADI Yılın son günlerinde ise Türkiye otomotiv sanayisini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Aralık ayının son haftası yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil markası SWM Motors'un Türkiye'de üretim yolculuğu başladı. Çinli marka Eskişehir’de üretime başladı ATMO Group ile Urzema Holding ortaklığında kurulan Urzat tarafından Eskişehir'de üretilmeye başlanan SWM Motors'un ilk yerli modeli SWM G01 Pro olacak. Yerli üretim G01 Pro Ocak 2026 itibarıyla showroomlarda yerini alacak. '6+6' KURALI TEMMUZ 2026'YA UZATILDI İkinci el araç ticaretinde uygulanan 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamaları 6 ay süreyle 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı Kurallara aykırı satışa noter freni Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, ikinci araçlar için sıfır araç fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan verilememesi uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya sürecek.