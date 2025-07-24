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        Haberler Ekonomi Otomobil Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotivde ÖTV oranları değişti - Otomobil Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotivde ÖTV oranları değişti

        Otomotivde, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 07:16 Güncelleme: 24.07.2025 - 07:17
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        Otomotivde ÖTV oranları değişti
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        Otomotivde ÖTV oranlarında yeni bir düzenlemeye gidildi.

        Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların, özel tüketim vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkında karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Cumhurbaşkanı imzası ile yürürlüğe giren karar göre, ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında yer aldı.

        Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25'ten başladı.

        Düzenleme Resmi Gazete'nin yayımlanması ile yürürlüğe girerken, karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülecek.

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