ODMD'den ÖTV açıklaması! 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan kapsamlı değişiklik, gündemdeki yerini koruyor.

ÖTV'deki radikal değişim ile ilgili konuşan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Yayımlanan kanun değişikliklerine baktığımızda, otomotiv sektörüne uygulanan ÖTV’nin hala motor hacmine dayalı bir sistemle belirlendiğini, vergi oranlarının artırıldığını ve yeni kademeler eklendiğini görüyoruz. Bu kapsamda, söz konusu oranları belirleyen matrahlar da artırılarak bir düzenleme yapılmış durumda" dedi.

ÖTV'de sistem sil baştan Haberi Görüntüle

En son Kasım 2022’de, içten yanmalı motorlu araçları da kapsayan bir matrah güncellemesi yapıldığını, ancak enflasyon karşısında bu matrahların kısa sürede geçerliliğini yitirdiğini hatırlatan Bozkurt, "Bu durum, otomobillerin alt vergi dilimlerinden yararlanamamasına, en yüksek vergi diliminde kalmasına ve dolayısıyla tüketici mağduriyetlerine neden olmuştu. Bugün yapılan benzer bir güncellemenin de kısa sürede etkisini kaybetmesi muhtemeldir. Bu nedenle, mevcut sistem yalnızca geçici bir çözüm sunmaktadır. Kalıcı ve uzun vadeli bir vergi sistemine geçilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" görüşünü savundu.

REKLAM 'VERGİ SİSTEMİNİN TAMAMEN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR' Otomobilin ulaşılır hale gelmesi üzerine çalışmalar yürüttüklerini de vurgulayan ODMD Başkanı Bozkurt, "Yani vergilerin düşürülmesini ve mobiliteye erişimin daha kolay olmasını istiyoruz. Şu anda otomobilin üzerinde çok yüksek bir vergi yükü bulunuyor. Vergi sisteminin de yeni teknolojileri yansıtacak şekilde tamamen değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, mevcut şartların satışları sınırlayacağını da belirterek, "Mobilitenin temel bir ihtiyaç olarak kalması ve yaşlı araç parkının yenilenme gerekliliği, pazarı destekleyen unsurlar arasında yer alsa da, krediye erişim zorlukları ve yüksek vergilendirme politikaları, satışları sınırlandırmaya devam edecektir" dedi. 'MATRAH UYGULAMASI OTOMOBİL SAHİBİ OLMAYI ZORLAŞTIRIYOR' ODMD, 2022 yılı sonunda, 'ÖTV'yi sıfırlama' planı açıklamıştı. Açıklanan plan, 10 yıl içinde ÖTV'nin kademeli olarak düşürülerek, 10 yılında sonunda sıfıra indirilmesini öngörüyordu. ÖTV'yi sıfırlayacak öneri! ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız' Bu planı tekrar gündeme getiren ODMD Başkanı Bozkurt, "Daha önce de önerdiğimiz ve sunduğumuz gibi otomobile ulaşmayı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan çağdaş, yepyeni bir vergi sisteminin oluşturulmasını öneriyoruz. Devletin toplam gelirlerinin azalmadığı, araçlar üzerindeki vergi yükünün daha adil dağıtıldığı ve modern araç kullanımını teşvik eden bir vergi sistemini savunuyoruz. Bugün itibariyle Özel Tüketim Vergisi ve vergi oranlarının kademelerini belirleyen matrah uygulamasına dayalı mevcut yüksek vergilendirme yapısı, tüketicilerin otomobil sahibi olmasını zorlaştırırken, iç pazarın büyümesini de engelliyor" diye konuştu.