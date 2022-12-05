Otomotiv sektöründe uzunca bir süredir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tartışması yaşanıyor. Öyle ki, 2016 sonunda yapılan değişiklik ile, araçların vergisiz fiyatları da ÖTV hesabına dahil edildi.

Dolayısı ile, son 6 yıldır çeşitli nedenler ile fiyatı zamlanan otomobillerin ÖTV oranları da üst dilimlere geçiyor. Bu durum ise, tüketicinin otomobile gelen zamdan daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

ÖTV'de yaşanan bu çıkmaz, zaman zaman yapılan matrah artırımı ile telafi edilmeye çalışılıyor. Fakat, fiyatların yükselmesi ile ÖTV'de yapılan güncelleme bir zaman sonra güncelliğini yitirebiliyor.

Hatırlanacak olursa, Ocak 2022'de ÖTV'de bir güncelleme yapılmış ve birçok otomobilin vergi oranı alt dilimlere düşmüştü. Fakat, bu değişikliğin üzerinden çok geçmeden araç fiyatları artmış ve otomobillerin vergi oranı yeniden yükselmişti. Böylece, otomotiv sektörü yılın son çeyreğine yüzde 80 ÖTV diliminin altında kalan sadece 2 model ile girmişti.

En son 24 Kasım tarihinde yapılan matrah artırımı ise yüzde 53 oranında gerçekleşti. Bu değişiklik neticesinde onlarca otomobilin alt vergi dilimlerine girmesine ve bu modellerde fiyatların yüzde 20'ye yakın düşmesine rağmen, euro kurunda son dönemde yaşanan 1 liranın üstündeki artış, geçmişte olduğu gibi bu sefer de yapılan güncellemenin güncelliğini yitirebileceği beklentisine yol açtı.

Türkiye'de otomobillere uygulanan ÖTV'de son yıllarda yaşananların özetine bakıldığında, sistemin otomobil fiyatlarını bir geri iki ileri taşıyarak, adeta bir sarmal düzeninde ilerlediği görülüyor.

KADEMELİ KALDIRMA ÖNERİSİ

İşte bu noktada, eski adı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), yeni adı ise Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) olan ve Türkiye'de satış yapan otomobil markalarını temsil eden kurumdan dikkat çeken bir öneri geldi.

ODMD'nin hazırladığı kapsamlı planın en temel hedefi 2034'e kadar otomobillere uygulanan ÖTV'nin kademeli olarak sıfırlanması şeklinde açıklanabilir.